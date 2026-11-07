Arroyo defiende ante la comunidad hispanoamericana una política de Estado frente al "abandono" de Sánchez

07/11/2026 Arroyo en un encuentro con vecinos de origen hispanoamericano celebrado en la Nueva Cartagena ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA PP CARTAGENA

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La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo, ha defendido una relación de Estado con Iberoamérica, basada en el contacto permanente con todos sus pueblos, el respaldo a sus democracias y la denuncia de las dictaduras, frente al "largo abandono" de los países hermanos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo ha hecho en un encuentro con vecinos de origen hispanoamericano celebrado en la Nueva Cartagena. En Cartagena hay 6.000 personas empadronadas procedentes de los 18 países de Hispanoamérica; las comunidades más numerosas son las de Colombia y Venezuela.

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"Nuestro Gobierno es culpable de un largo abandono de nuestros hermanos de Hispanoamérica. El sectarismo político le ha llevado a despreciar la institucionalidad y a mantener relaciones solo con regímenes de izquierdas, muchos de ellos autoritarios o dictaduras, como en Venezuela o Nicaragua. Han llegado a dejar solo al Rey en las tomas de posesión de los presidentes que no les gustan", ha denunciado Arroyo.

"Nosotros pensamos de otra manera. Hay que mantener siempre la comunicaci ón con todos los pueblos hermanos de Hispanoamérica, respaldar sus democracias y denunciar las dictaduras. Con Iberoamérica no se hace política de partido; se hace política de Estado", ha afirmado la presidenta de los populares cartageneros, que ha puesto en valor foros como la Cumbre Iberoamericana, celebrada esta semana en Madrid bajo la presidencia del Rey.

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Arroyo ha recordado que Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a ser "el presidente de todos los hispanos" y a recuperar las alianzas de España con Iberoamérica. "Somos muchos los españoles que vemos en María Corina una referencia de la libertad, y no podemos ser indiferentes cuando la libertad falta en un país hermano", ha subrayado.

El encuentro ha contado con la participación de Hasler Iglesias, ingeniero, antiguo profesor y dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, que tuvo que abandonar su país en 2022 tras la orden de detención dictada contra él por el régimen de Maduro y que vive desde entonces exiliado en España.

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UNA PARTE "FUNDAMENTAL" DEL PROYECTO DEL PP

La alcaldesa ha trasladado a los asistentes que son una parte fundamental del proyecto del Partido Popular. "Formamos parte de una gran comunidad, unidos por la historia, la cultura, el idioma y las tradiciones. Compartimos el valor del trabajo, del esfuerzo y de la familia, y compartimos sobre todo el amor por la libertad, que muchos de vosotros vinisteis a buscar a España", ha afirmado.

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Arroyo ha puesto en valor lo que la comunidad hispanoamericana aporta a Cartagena: "Habéis abierto negocios, trabajáis con nosotros y estáis criando aquí a vuestros hijos. Cartagena es también vuestra".

Durante el encuentro, los asistentes han compartido por qué dejaron sus países, cómo fueron sus primeros meses en Cartagena y las dificultades que siguen encontrando, como los retrasos en los trámites de extranjería, la homologación de sus títulos, el acceso a la vivienda o la búsqueda de un empleo acorde con su formación.

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"Sois vecinos de Cartagena con todas las letras, y lo que os preocupa a vosotros nos preocupa a todos. Me llevo muchos deberes, y vamos a responder a cada uno de vosotros", ha asegurado Arroyo, que ha emplazado a los asistentes a volver a reunirse para hacer seguimiento de sus peticiones. "Cartagena es vuestra casa. Gracias por hacerla mejor cada día".