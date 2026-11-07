El oteador de palabras: "acabativa", "rompepiernas", "reprimarización"...

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Por Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 7 nov (EFE).- En la FundéuRAE seguimos rastreando los medios para recopilar palabras nuevas o curiosas, como muestra de la capacidad de la lengua para adaptarse a las necesidades del mundo actual. Recordamos que la inclusión de estas voces en nuestro oteador no implica una censura o una aceptación, sino solo un registro de cómo hacen evolucionar el léxico los hablantes.

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Tener iniciativa para emprender proyectos es una cualidad que se suele considerar positiva, pero también lo es tener "acabativa", la capacidad o el interés de acabarlos.

Sobre todo en ciclismo y travesía de montaña, hay rutas y caminos que alternan constantes subidas y bajadas cortas y duras, de modo irregular, lo que impide mantener un ritmo constante y provoca un gran desgaste físico, sobre todo en la piernas. De ahí que se les llame "rompepiernas".

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En la construcción, la automoción y la manufactura son necesarias herramientas, maquinaria y bienes de equipo hechos de metales y que son suministrados por el sector de la "metalmecánica".

Con la "reprimarización" económica, un país o región retrocede en su desarrollo industrial y vuelve a depender del sector primario, es decir, de actividades como la extracción minera o la producción agraria. Aquí "re-" no expresa la repetición de la acción, sino la vuelta a un estado anterior, que es otro de los posibles valores del prefijo.

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Ante los avances de la tecnología, hay quienes adoptan una actitud de temor o rechazo, pero también quienes confían en que pueden resolver los grandes problemas de la humanidad. Estos últimos son los "tecnooptimistas".

Mientras que antes las vacaciones se solían concentrar muy claramente en tres épocas (Semana Santa, verano y Navidad), cada vez es más frecuente, e incluso se fomenta, que se vayan dispersando a lo largo del año, en lo que se está denominando en ocasiones "desconcentración estacional". EFE

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