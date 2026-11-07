Putin también perdió las elecciones en Estados Unidos

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Moscú, 7 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, es el otro gran perdedor de las elecciones en Estados Unidos, ya que el Kremlin teme que la mayoría demócrata en ambas cámaras impida al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, seguir presionando a Ucrania para que ceda a las pretensiones territoriales rusas.

Los analistas consideran que Putin ya nunca recibirá una oferta tan buena como la que le hizo Trump en 2025 y que el líder ruso rechazó con la esperanza de que sus tropas tomarían pronto todo el Donbás, algo que está muy lejos de suceder.

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Además, la derrota republicana no pudo llegar en peor momento para Moscú, ya que las negociaciones tripartitas se reanudarán el martes en Abu Dabi, exactamente una semana después de las elecciones. "Nuestras posibilidades de recibir asistencia adicional de EE.UU. podrían incrementarse ahora", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al canal TSN.

"Durante los últimos años hemos detectado por parte del Congreso, donde se ha forjado un sólido consenso antirruso, una claro sabotaje de las ideas e iniciativas dirigidas aunque sea a la normalización de las relaciones bilaterales", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa.

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Reconoció lo que llamó "victoria convincente" del Partido Demócrata y destacó que dicho resultado tendrá "una considerable influencia" en la vida política en EE.UU. "Seguramente, esto repercutirá en el carácter de las iniciativas legales y también dejará su huella en los asuntos internacionales", señaló.

Mientras, el Kremlin intentó poner al mal tiempo buena cara. "El presidente Trump seguirá en el puesto hasta el término de su mandato presidencial y marcará su política exterior", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

"Esperamos sinceramente que persista en sus esfuerzos pacificadores (...) ya tenemos parte del trabajo hecho, próximamente tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones a tres bandas. También tenemos los exitosos esfuerzos humanitarios de Melania Trump. Esperamos que todo eso continúe", afirmó.

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Al mismo tiempo, recordó que Rusia es un "país soberano" que no puede depender de la situación política interna en EE.UU. "Los intereses de Rusia se garantizarán sea por medios militares, a través de la continuación de la operación militar especial, o bien por medios pacíficos, si alguien en Kiev demuestra voluntad y asume su responsabilidad política", aseveró.

El antiguo embajador de EE.UU. en Moscú, Michael McFaul, quien considera que la "traición a Ucrania" por parte de Trump es uno de los "giros más radicales" en la historia de la política exterior en EE.UU., asegura que "después de estas elecciones, Trump prácticamente carece de margen de maniobra para presionar a Zelenski".

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En su opinión, Putin cometió un grave error al creer que "el tiempo estaba de su parte" y que Trump era la persona que haría concesiones a Rusia, tanto en Ucrania como a la hora de sellar tratos comerciales.

"Pero ahora Trump es un pato cojo y su tiempo se terminó. Sus opciones de entablar negociaciones que sean beneficiosas para Putin se han reducido ahora notablemente", explicó al canal independiente ruso Dozhd, donde recordó que, según los sondeos, el 80 % de los estadounidenses tienen una imagen negativa del líder ruso.

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"Putin ganó tiempo, ya que pensaba que cerraría algún tipo de trato con Trump, pero ahora tiene prisa, mucha prisa por llegar a un acuerdo. Ya no hay más tiempo. No se puede esperar más", señaló.

No descartó que Trump vete los proyectos demócratas de sanciones a Rusia y de ayuda a Ucrania, pero también pronosticó que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, podría dimitir para liderar su propia campaña presidencial.

"Si es un hombre sensato, si quiere ser presidente, debe marcharse. Tiene esa opción. (En cambio) Su principal rival en la carrera electoral, J.D. Vance, no puede hacerlo", apuntó.

Mientras, el acuerdo entre Putin y Trump sobre el diésel ruso no ha tenido el efecto deseado por ambos. Ni provocó la prometida bajada de los precios del combustible ni atrajo votos como instrumento de lucha contra la inflación, la principal preocupación de los votantes estadounidenses.

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De hecho, Trump tuvo que admitir que la guerra en Irán, el autentico detonante de la subida de los precios del petróleo a ojos de los estadounidenses, fue el motivo de la derrota republicana y, en ningún caso, la ausencia de un arreglo pacífico en Ucrania.

Además, medios como Financial Times informaron de que al menos dos petroleros rusos cambiaron de rumbo cuando se dirigían a puertos estadounidenses tras hacerse públicos los resultados electorales.

Hasta el barril Brent sufrió una importante caída de más del 8 % tras el cierre de los colegios y aunque pareció recuperarse en los días siguientes, su futuro dependerá de los próximos pasos de Trump en su relación con la república islámica. EFE

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