Agencias

Paz sobre el caso Cerimedo: "Que la Justicia investigue todo lo que tenga que investigar"

Guardar

Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Fernando Cerimedo, quien está en prisión preventiva, tras la creación de una comisión para esclarecer la veracidad de unos audios que supuestamente vinculan al consultor argentino con su Gobierno.

"Que la Justicia investigue todo lo que tenga que investigar. Es la mejor respuesta y creo que es lo que corresponde", dijo el mandatario en una entrevista con EFE en Madrid, adonde viajó para participar los pasados 4 y 5 de noviembre en la XXX Cumbre Iberoamericana.

PUBLICIDAD

En cuanto a la relación con su Gobierno de Cerimedo, en la actualidad en prisión preventiva en Bolivia acusado de haber intentado matar a su expareja, Nadia Beller, el mandatario indicó que el consultor argentino "tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático".

"Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro", añadió.

Esta semana el fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, anunció la creación de la comisión que investigará la veracidad de unas grabaciones que supuestamente corresponden a conversaciones que Cerimedo habría sostenido, entre otros, con ministros y familiares del presidente.

PUBLICIDAD

Cerimedo está en prisión preventiva en Bolivia desde agosto acusado de tentativa de feminicidio y por enriquecimiento ilícito.

En los últimos meses se han difundido varios audios atribuidos a Cerimedo, que participó en la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

Marco Bezzecchi arrebata la 'pole' a Marc Márquez con nuevo récord absoluto

Infobae

Cincuenta detenidos en España, 43 de ellos empresarios, por lucro con entrada de migrantes

Infobae

Operativo especial de transporte en Argentina por la visita del papa León XIV

Infobae

Las muertes y casos de sarampión se disparan en 2026 en EEUU tras la caída de las vacunaciones

Las muertes y casos de sarampión se disparan en 2026 en EEUU tras la caída de las vacunaciones

ACS niega con "toda rotundidad" una OPA sobre Hochtief y descarta la venta de su filial estadounidense Turner

ACS niega con "toda rotundidad" una OPA sobre Hochtief y descarta la venta de su filial estadounidense Turner