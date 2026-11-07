Paz sobre el caso Cerimedo: "Que la Justicia investigue todo lo que tenga que investigar"

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Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Fernando Cerimedo, quien está en prisión preventiva, tras la creación de una comisión para esclarecer la veracidad de unos audios que supuestamente vinculan al consultor argentino con su Gobierno.

"Que la Justicia investigue todo lo que tenga que investigar. Es la mejor respuesta y creo que es lo que corresponde", dijo el mandatario en una entrevista con EFE en Madrid, adonde viajó para participar los pasados 4 y 5 de noviembre en la XXX Cumbre Iberoamericana.

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En cuanto a la relación con su Gobierno de Cerimedo, en la actualidad en prisión preventiva en Bolivia acusado de haber intentado matar a su expareja, Nadia Beller, el mandatario indicó que el consultor argentino "tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático".

"Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro", añadió.

Esta semana el fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, anunció la creación de la comisión que investigará la veracidad de unas grabaciones que supuestamente corresponden a conversaciones que Cerimedo habría sostenido, entre otros, con ministros y familiares del presidente.

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Cerimedo está en prisión preventiva en Bolivia desde agosto acusado de tentativa de feminicidio y por enriquecimiento ilícito.

En los últimos meses se han difundido varios audios atribuidos a Cerimedo, que participó en la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. EFE

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