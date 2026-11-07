Temas del día de Internacional del sábado 7 de noviembre (12:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA URUGUAY

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Paysandú/Montevideo - El papa León XIV continúa este sábado su visita a Uruguay con una agenda que incluye una misa en el departamento de Paysandú, un recorrido por el barrio Casavalle de Montevideo, un encuentro con representantes del mundo educativo y una vigilia de oración en el histórico estadio Centenario.

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- Argentinos, brasileños y uruguayos aguardan desde temprano en Paysandú por la primera misa del papa León XIV en Latinoamérica, durante la segunda jornada de su visita a Uruguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PARAGUAY CRISIS

Asunción - El ya expresidente paraguayo Santiago Peña es presentado ante la Fiscalía horas después de su destitución en un juicio político y posterior detención a raíz de la crisis provocada por el cierre de Ueno bank, entidad financiera con la que fue vinculado.

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- El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, se estrenó este sábado en el cargo con una reunión, a primera hora, con el ministro de Salud, Isaías Fretes, y su promesa de atender las necesidades "más urgentes", como el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. (Texto) (Foto)

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- El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo se entregó a las autoridades locales, después de que se emitiera una orden de detención en su contra en medio del escándalo por el cierre de Ueno bank. (Texto)

FRANCIA PROTESTAS

París - Francia afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones, por cuarto fin de semana consecutivo, con 70.000 policías y gendarmes desplegados en todo el país y con el principal foco de tensión en París, donde los 'chalecos amarillos' quieren acercarse a los centros de poder pese a estar prohibido.

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N.ZELANDA ELECCIONES

Wellington - Las elecciones generales de Nueva Zelanda han arrojado un resultado muy ajustado entre los conservadores del primer ministro Christopher Luxon y la oposición laborista encabezada por Chis Hipkins, con solo una diferencia de 317 votos entre ambos con el 98% de los sufragios escrutados, lo que obligará a negociar para formar Gobierno.

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COP31 CLIMA

Viena - El inicio el próximo lunes de la cumbre anual del clima COP31 en Antalya (Turquía) vuelve a poner sobre la mesa la financiación climática, un capítulo clave donde los países siguen enfrascados en el debate sobre quién debe pagar, cuánto debe aportar cada uno y cómo acceder a los recursos.

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- Los países en desarrollo pagan tipos de interés más elevados, hasta el doble que las economías avanzadas, para financiar sus políticas contra el cambio climático, una desigualdad que amenaza con impedir una transición energética justa y que puede llevarlos a una espiral de endeudamiento. (Entrevista) (Texto)

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- La COP31 que arranca la próxima semana en Antalya (Turquía) supone un paso más en la enmarañada historia de las cumbres del clima, que ha pasado por sucesivos altibajos a lo largo de los años pero aún mantiene viva la negociación global en torno al cambio climático. Por Pedro Pablo G.May. (Texto) (Fototeca)

CHINA ALTA VELOCIDAD

Pekín - Quince años después de que un tren bala embistiera a otro en Wenzhou (este) causando 40 muertos, China opera la red de alta velocidad más larga del mundo: 50.400 kilómetros vigilados por sismógrafos que frenan convoyes en segundos, robots que revisan de madrugada más de 10.000 piezas por tren y una inversión que en 2025 se situó en 134.000 millones de dólares.

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ADEMÁS

EEUU ELECCIONES | La Habana/Washington - La mayoría de los cubanos, preocupados por sobrevivir a la histórica crisis que sufre la isla, no ha seguido de cerca las elecciones legislativas en EE.UU, pero los que sí están al tanto de la victoria demócrata ven la posibilidad de una rebaja en las tensiones, aunque prefieren un cambio desde dentro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Una de las lecciones del movimiento pendular de las elecciones de medio mandato en EEUU es que los votantes parecen estar abandonando lealtades que se daban por seguras, como el voto sureño, de Texas o de los hombres blancos. (Análisis) (Texto)

UCRANIA GUERRA | Berlín - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apeló este sábado al Congreso de EE.UU., tras recuperar los demócratas su pleno control en las elecciones de medio mandato, para que preste más atención y ayuda al país invadido por Rusia, después de un ataque masivo ruso contra Kiev previo a las negociaciones en Abu Dabi.

- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió a la Administración de Donald Trump de que el nuevo plan de seguridad para Europa que propone puede ser "peligroso", porque Rusia no muestra señales de querer poner fin a la guerra.

- Un asesor del Kremlin, dos diplomáticos y dos militares integrarán la delegación rusa que participará el martes en Abu Dabi en las negociaciones tripartitas sobre Ucrania con mediación de EE.UU., anunció hoy el Kremlin.

- El presidente ruso, Vladímir Putin, es el otro gran perdedor de las elecciones en Estados Unidos, ya que el Kremlin teme que la mayoría demócrata en ambas cámaras impida a Donald Trump seguir presionando a Ucrania para que ceda a las pretensiones territoriales rusas. (Análisis) (Texto)

- La economía de Ucrania se encamina a una contracción en 2026 por primera vez desde 2022. (Texto) (Foto)

FRANCIA ELECCIONES |París - El candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon presenta la versión actualizada de su programa, que coloca la ecología en el centro de su acción de gobierno, en un gran mitin a las afueras de París con el que cuenta relanzar su campaña, cuando los sondeos le sitúan en segundo lugar tras la ultraderechista Marine Le Pen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LEONARD COHEN | Redacción Internacional - La voz cavernosa de Leonard Cohen se apagó hace diez años, pero el artista, convertido en un mito de su generación, ha seguido vivo para sus fans en esta década, con reediciones de sus escritos, un disco póstumo y hasta una inminente gira de conciertos. (Texto) (Foto)

JULIE DELPY | Ciudad de México - La polifacética actriz francesa Julie Delpy advierte de la “muerte del cine y la cultura” en Francia si la ultraderechista Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales de 2027 y alerta de que seguiría una línea similar a la de Donald Trump en EE.UU, en entrevista con EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

BOLIVIA GOBIERNO (Entrevista) | Madrid - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió en una entrevista con EFE una "diplomacia pragmática", ya que "la ideología no da de comer", y resumió su política exterior con una frase muy explícita: "Yo me siento con Trump y mañana me siento con un gran amigo como es Lula". Por Miriam Burgués y Emilia Pérez. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- En la entrevista, Paz instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Fernando Cerimedo.

CLAVES | El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumple este 8 de noviembre el primer año de una gestión marcada por algunos ajustes para intentar resolver la crisis económica que arrastra el país y turbulencias políticas como la polémica por la presunta influencia del consultor político argentino Fernando Cerimedo en su Gobierno. (Texto) (Foto)

SÁHARA OCCIDENTAL | El Aaiún - "No puedes quitarles a los jóvenes africanos la idea de emigrar". Abdou Maty lo sabe por experiencia propia. Llegó al Sáhara Occidental desde Senegal para saltar a Europa, lo intentó en dos ocasiones y acabó renunciando. Hoy trata de disuadir a otros jóvenes de emprender la ruta del Atlántico hacia Canarias, una de las más mortíferas del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA ARQUITECTURA | Roma - Hace 90 años el fascismo italiano empezó a levantar su gran sueño, una Roma nueva e ideal dentro de la antigua. Así nació el EUR, un barrio de imponentes edificios racionalistas cuya culminación no sería posible hasta acabar la Segunda Guerra Mundial pero que, años después, se convertiría en un icono más de la Ciudad Eterna. Por Érica Roura Carrera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Miami - LA BOLA NEGRA - (Entrevista) - Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, reconocen a EFE que se debe tener "cuidado con las expectativas" sobre un posible Óscar para su cinta 'La bola negra', favorita de la crítica estadounidense para llevarse varios premios, incluso a Mejor Película. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antigua - GUATEMALA BEATIFICACIÓN.- El Vaticano beatifica este sábado en Guatemala al fraile franciscano Augusto Ramírez Monasterio, asesinado en 1983 tras negarse a violar el secreto de confesión durante el conflicto armado interno (1960-1996) en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA LITERATURA.- La impunidad y las fracturas sociales que afronta Guatemala son los principales temas abordados en el nuevo libro del diplomático guatemalteco Álvaro Montenegro Muralles, quien resalta cómo el país centroamericano perdió "la ruta" de la justicia en los últimos años. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Miami - EEUU ESPACIO - La NASA celebra la exposición aeroespacial masiva 'Max Power' en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida) con exhibiciones aéreas, acrobacias de paracaidismo, demostraciones tecnológicas, equipos para vuelos espaciales, aeronaves militares y acceso al puerto espacial, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA LGTIB.- Buenos Aires acoge la 35° Marcha del Orgullo, en la víspera de la llegada del papa León XIV, bajo el lema 'Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia'. Plaza del Congreso a Plaza de Mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - PAPA URUGUAY - El papa León XIV encabeza una vigilia de oración que se llevará a cabo en el histórico estadio Centenario de Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Paysandú - PAPA URUGUAY- En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV ofrece una misa en el departamento (provincia) de Paysandú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - PAPA URUGUAY - En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV recorre el barrio Casavalle, ubicado en la periferia de Montevideo y en el que hay una decena de obras sociales católicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - PAPA URUGUAY -En el marco de su visita a Uruguay, el papa León XIV mantiene un encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del país sudamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

París- FRANCIA PROTESTAS - Concentración convocada por la Coordinadora de los Chalecos Amarillos en la plaza de la Concordia de París para protestar por el encarecimiento del coste de la vida. (Texto)(Vídeo) (Foto)

París - FRANCIA TIROTEO - Funeral de Pengo Bossio Wangi, víctima del atentado terrorista de carácter racista de Trappes (afueras de París). (Texto)

París - FRANCIA ELECCIONES - Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), presenta este sábado el programa de gobierno de la formación durante un mitin en Le Bourget, a las afueras de París. (Texto) (Vídeo) (Foto)

París.- FRANCIA FOTOGRAFÍA - La casa Christie’s subastará los 13, 14 y 17 de noviembre en París un lote de 363 fotografías del siglo XIX y XX entre las que hay la primera imagen de Bogotá, tomada en 1842 y estimada en un valor de entre 60.000 y 80.000 euros. (Texto)(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- BÉLGICA ARTE - "La tela decide" es una frase atribuida al modisto Cristóbal Balenciaga (1895-1972), que sugiere que es el material el que define cómo será el diseño. Bajo este lema, el museo Bozar de Bruselas ha inaugurado una muestra que une los vestidos del español con la obra de la artista belga Edith Dekyndt. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- COP31 CLIMA.- La lucha contra el cambio climático necesita una ingente cantidad de dinero, pero los países siguen enfrascados en el debate sobre quién debe pagar, cuánto debe aportar cada uno y cómo acceder a los recursos. (Texto)

Viena.- COP31 CLIMA.- Los países en desarrollo pagan tipos de interés más elevados, hasta el doble que las economías avanzadas, para financiar sus políticas contra el cambio climático, una desigualdad que amenaza con impedir una transición energética justa y que puede llevarlos a una espiral de endeudamiento. (Texto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- La economía de Ucrania se encamina a una contracción en 2026 por primera vez desde 2022, tras registrar una caída del PIB del 0,7 % en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025 en un contexto en el que los ataques aéreos rusos, el bloqueo de los puertos, las limitaciones a las exportaciones de cereales y la paralización de la industria metalúrgica agravan cada vez más los daños en una economía ya devastada por la guerra. (Texto) (Foto)

Moscú - UCRANIA GUERRA - El presidente ruso, Vladímir Putin, es el otro gran perdedor de las elecciones en Estados Unidos, ya que el Kremlin teme que la mayoría demócrata en ambas cámaras impida al presidente, Donald Trump, seguir presionando a Ucrania para que ceda a las pretensiones territoriales y de seguridad rusas. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La Oficina Federal de Estadística Destatis publica el dato del comercio exterior de septiembre.

11:00h.- Fráncfort.- IRÁN GUERRA.- La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad concederá el Premio a la Libertad 2026 al pueblo iraní el 7 de noviembre de 2026, en la iglesia Paulskirche de Fráncfort. El líder opositor Reza Pahlaví recibirá el galardón en representación del pueblo iraní, en calidad de depositario fiduciario.

11:00h.- Roma.- ITALIA ARQUITECTURA.- Hace 90 años el fascismo italiano empezó a levantar su gran sueño, una Roma nueva e ideal dentro de la antigua. Así nació el EUR, un barrio de imponentes edificios racionalistas cuya culminación no sería posible hasta acabar la Segunda Guerra Mundial pero que, años después, se convertiría en un icono más de la Ciudad Eterna. Por Érica Roura Carrera (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Rabat.- SÁHARA OCCIDENTAL.- "No puedes quitarles a los jóvenes africanos la idea de emigrar". Abdou Maty lo sabe por experiencia propia. Llegó al Sáhara Occidental desde Senegal para saltar a Europa, lo intentó en dos ocasiones y acabó renunciando. Hoy, desde El Aaiún, trata de disuadir a otros jóvenes de emprender la ruta del Atlántico hacia Canarias, una de las más mortíferas del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA ALTA VELOCIDAD.- Quince años después de que un tren bala embistiera a otro en Wenzhou (este) y dejara 40 muertos, China opera la red de alta velocidad más larga del mundo: 50.400 kilómetros vigilados por sismógrafos que frenan convoyes en segundos, robots que revisan de madrugada más de 10.000 piezas por tren y una inversión que en 2025 se situó en 134.000 millones de dólares. (Texto)

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- El primer ministro de Austria, Christian Stocker, finaliza su visita a China

Wellington.- NUEVA ZELANDA ELECCIONES.- Nueva Zelanda celebra elecciones generales, con los sondeos apuntando a una lucha reñida entre el actual primer ministro, el conservador Chris Luxon, y el opositor y dirigente liberal Chris Hipkins, en medio de un éxodo ciudadano a Australia en busca de oportunidades ante una economía que no acaba de remontar. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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