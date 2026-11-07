Susanna Griso se pronuncia sobre la jubilación de Wyoming y confiesa qué haría ella si dejase la televisión

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Susanna Griso ha reaccionado a la noticia de la próxima jubilación de El Gran Wyoming, con quien comparte muchos años de trayectoria profesional y numerosos encuentros en los eventos de Antena 3. La presentadora de 'Espejo Público' ha dedicado unas cariñosas palabras a su compañero, al que ha definido como "un gran compañero muy divertido". Además, ha desvelado una divertida anécdota sobre su faceta más festiva: "Es de los que cierra todos los locales cuando hay fiestas de estas de Antena 3, es el último que apaga la luz". Por ello, le ha deseado que disfrute de esta nueva etapa, aunque reconoce que le cuesta imaginarlo alejado de la actividad profesional: "Le deseo que tenga una maravillosa jubilación, aunque me cuesta imaginarle jubilado".

Preguntada por si ella también se ha planteado poner fecha a su retirada de la televisión, Susanna ha reconocido que todavía le queda recorrido profesional, aunque no es algo en lo que no haya pensado. De hecho, tiene bastante claro cómo aprovecharía su tiempo libre cuando llegue ese momento: "Muchas veces creo que falta todavía un poco, pero sí, sí. Yo creo que me dedicaría, si puedo, a viajar y a ver mucho cine y a leer y, bueno, dedicarme a todo lo que no puedo hacer habitualmente, que voy con la lengua fuera", ha confesado. Eso sí, ha querido dejar claro que todavía no piensa colgar las botas: "No me jubiléis tan pronto, que creo que tengo todavía un pelín de recorrido".

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Durante el encuentro, la periodista también ha hablado de sus planes familiares y de su faceta más desconocida como tía, coincidiendo con una jornada de ocio en la que ha disfrutado de una noche de circo junto a los más pequeños de la familia. Griso ha explicado que siempre intenta organizar los mejores planes para sus sobrinos cuando viajan a Madrid desde Barcelona: "Siempre doy buenos planes, no se pueden quejar. Cuando vienen a Madrid los paseo y se divierten y les tengo siempre cantidad de sobrinitas preparadas. O sea, que tengo lista de espera, la verdad, para visitarme", ha contado entre risas.

Por último, la periodista también ha tenido unas bonitas palabras para Emilio Aragón, mostrando su admiración por el artista y la ilusión que le hace disfrutar de sus espectáculos: "¡Por favor, si nos hemos criado todos con Emilio Aragón!", ha exclamado, reconociendo que acude sin saber exactamente qué se encontrará y con ganas de dejarse sorprender. Una jornada marcada por los planes en familia, los recuerdos profesionales y las reflexiones sobre el futuro, en la que la presentadora ha dejado claro que, aunque la jubilación todavía queda lejos, tiene muy claro qué haría cuando llegue el momento.

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