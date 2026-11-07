Nueva Zelanda celebra elecciones generales con conservadores y laboristas empatados en los sondeos

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Miles de neozelandeses acuden este sábado a las urnas en unas elecciones generales muy reñidas entre el primer ministro conservador, Christopher Luxon, y el opositor y ex primer ministro laborista Chris Hipkins, en una contienda centrada en el coste de la vida, el desempleo y la sanidad donde los partidos minoritarios podrían resultar decisivos.

Las encuestas sugieren que ambos partidos estarían prácticamente empatados, sin que ninguno de los dos logre obtener suficientes escaños para gobernar en solitario. Ante esta situación, los partidos minoritarios como los socios de coalición habituales del Partido Nacional de Luxon, ACT y New Zealand First, o el Partido Verde y los maoríes podrían decantar la balanza ante un candidato u otro.

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La campaña electoral ha estado centrada principalmente en la economía, donde conservadores han optado en centrar su mensaje en lograr un superávit presupuestario mediante arreglos fiscales, además de ampliar el sistema nacional de pensiones. Por su parte, los laboristas se han centrado en el coste de la vida, prometiendo revertirlo con una sanidad de calidad y un transporte más barato.

Nueva Zelanda celebra comicios generales cada tres años bajo un sistema proporcional mixto para renovar los 120 escaños del Parlamento, en una jornada donde las urnas cerrarán a las 19.00 horas (hora local) y la Comisión Electoral prevé publicar el 95% de los resultados preliminares en las horas posteriores.

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