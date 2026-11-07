MIND reúne a más de 1.000 profesionales del sector financiero para analizar el futuro de la inversión

Guardar

La cuarta edición de Madrid Investor Networking Day (MIND) ha reunido a más de 1.000 asistentes, cerca de 100 ponentes y más de 450 empresas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid, para analizar las principales tendencias que marcarán el futuro de la industria de la gestión de activos y patrimonios.

El encuentro, organizado por Epika Comunicación bajo el lema 'The Investment Gallery', ha congregado a representantes de gestoras nacionales e internacionales, banca privada, selectores de fondos, asesores financieros, aseguradoras y proveedores de servicios, con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento y generar nuevas oportunidades de negocio.

PUBLICIDAD

La jornada se ha articulado en torno a tres escenarios, el Auditorio Allfunds, el Auditorio Nexo+ y CFA Spain Stage, además de una zona expositora y reuniones en grupos reducidos para facilitar el contacto directo entre los profesionales del sector.

En la apertura han participado el director general de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid, Jaime Martínez Muñoz, y el fundador de MIND y consejero delegado de Epika Comunicación, Jaime Botín, quien ha destacado la importancia de la colaboración entre los distintos actores de la industria y la necesidad de impulsar la educación financiera para transformar el ahorro en inversión.

PUBLICIDAD

LA DIVERSIFICACIÓN Y LOS NUEVOS ACTIVOS MARCAN EL DEBATE

Entre los principales asuntos abordados durante el encuentro ha destacado el escenario de inversión previsto para 2027, marcado por la incertidumbre económica y geopolítica, la concentración de los índices bursátiles y la evolución de los tipos de interés.

Representantes de entidades como BNY Investments, Morningstar, Schroders, CaixaBank Asset Management, BBVA Asset Management y GAM Investments han analizado las perspectivas para el próximo ejercicio, así como las estrategias y los riesgos que deberán tener en cuenta los gestores a la hora de construir sus carteras.

PUBLICIDAD

También se ha debatido sobre las oportunidades de la renta variable global y la renta fija en el nuevo ciclo de tipos de interés, con la participación de entidades como Edmond de Rothschild Asset Management, Lazard Frères Gestion, State Street Investment Management, Algebris Investments, UBS Asset Management y Amundi.

Los fondos cotizados (ETF) y los mercados privados han ocupado igualmente un lugar destacado en el programa. En este ámbito, Deborah Fuhr, fundadora y managing partner de ETFGI, ha analizado la evolución de los ETF y el crecimiento de las estrategias de gestión activa.

PUBLICIDAD

El futuro de estos vehículos de inversión también ha centrado un debate con representantes de VanEck, UBS Asset Management, J.P. Morgan Asset Management y Amundi, mientras que distintas sesiones han abordado la fiscalidad de los ETF y las oportunidades que ofrecen los mercados privados.

Por su parte, representantes de Allfunds, StepStone Group, CaixaBank Asset Management, Alantra y J.P. Morgan Asset Management han examinado la consolidación de los activos privados como alternativa estratégica de inversión y los cambios que están experimentando sus modelos de distribución y acceso.

PUBLICIDAD

EL RELEVO GENERACIONAL Y LA DIGITALIZACIÓN TRANSFORMAN LA BANCA PRIVADA

La evolución de la relación con los clientes ha sido otro de los ejes centrales de MIND, especialmente en lo relativo al relevo generacional en la banca privada y a las nuevas expectativas de los inversores.

Representantes de Bankinter, CaixaBank Wealth Management, BBVA y Unicaja Banca Privada han analizado los retos de un sector que avanza hacia modelos de asesoramiento más especializados y personalizados.

Asimismo, el papel de las plataformas digitales en la distribución de productos financieros ha centrado una mesa con la participación de N26, Trade Republic y Revolut, en la que se han abordado los cambios en los hábitos de inversión y las nuevas formas de acceso a los mercados.

PUBLICIDAD

La confianza y la personalización también han protagonizado las sesiones dedicadas al futuro del asesoramiento financiero, con representantes de Prometeia, EFPA España, Banco Mediolanum y ASEAFI.

El programa ha incluido además debates sobre el papel de las aseguradoras como canal de inversión y las oportunidades vinculadas a la economía de la longevidad, con la participación de Allianz Seguros, Mutualidad, Caser Asesores Financieros, Natixis Investment Managers, BBVA Asset Management y SeniorsLeading.

PUBLICIDAD

ALBERT RIVERA ANALIZA EL CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO

La dimensión institucional y económica ha tenido también presencia en el encuentro, que ha dedicado una sesión al posicionamiento de Madrid y España en el mapa internacional de la inversión.

El presidente de CFA Society Spain, Luis Buceta, y el director general de INVERCO, David de Miguel Rato, han analizado el potencial de España como centro financiero y la contribución de la industria de la inversión a su desarrollo.

Otro de los encuentros destacados ha sido la conversación entre el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera y Jaime Botín, centrada en las claves económicas del contexto político y sus implicaciones para la competitividad y el atractivo de España ante los inversores.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Rivera ha afirmado que quienes apostaron por Pedro Sánchez desde el poder económico han acertado, a juzgar por los resultados de las compañías del Ibex 35, aunque ha reclamado a las élites empresariales que tengan más en cuenta el interés general del país en sus decisiones.

Asimismo, ha defendido la alternancia política y ha planteado abrir el debate sobre un modelo mixto de pensiones que otorgue a los cotizantes mayor capacidad de decisión sobre sus ahorros. En este sentido, ha señalado la importancia de reforzar la educación financiera y jurídica.

La internacionalización de la industria también ha formado parte del programa, con una sesión sobre Luxemburgo como plataforma europea para la distribución de fondos, en la que han participado Crédit Agricole CACEIS, Creand Wealth & Securities, Mutuactivos y Bestinver.