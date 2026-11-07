Argentina desplegará 52.900 efectivos de fuerzas de seguridad para la visita de León XIV

Guardar

Buenos Aires, 7 nov (EFE).- Argentina desplegará un total de 52.900 efectivos de fuerzas de seguridad para el "inédito" operativo por la visita de León XIV, que llegará al país este domingo y presidirá varios encuentros masivos para los que se espera una participación multitudinaria.

Según destacó la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, será un operativo "histórico", "inédito" y "sin precedentes", con el despliegue de un total de 52.900 efectivos, incluyendo miembros de las fuerzas federales de seguridad y de las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

PUBLICIDAD

Se montaron 60 kilómetros de vallados, habrá controles en los puntos de acceso a las celebraciones masivas y restricciones en el espacio aéreo durante varios tramos de la visita papal.

Según confirmaron a EFE fuentes oficiales, en la ciudad de Buenos Aires serán desplegados 16.680 miembros de la Policía capitalina.

Como parte del operativo de seguridad en Buenos Aires, el Gobierno capitalino también desplegará 2.041 agentes de tránsito distribuidos en 260 puestos de orientación y cortes de calles y 120 médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), con 28 ambulancias y dos hospitales móviles.

PUBLICIDAD

León XIV desarrollará varias actividades en Buenos Aires, incluyendo dos eventos masivos: una misa en la mañana del lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, y un encuentro con jóvenes en la noche del martes, en ese mismo punto de la ciudad.

Según Monteoliva, un millón y medio de personas podría participar de la misa del lunes.

El papa también estará en territorio de la provincia de Buenos Aires -la más poblada de Argentina-, un distrito diferente al de la capital del país.

El lunes visitará el Cottolengo Don Orione -un sitio de asistencia a personas con discapacidad- en la localidad bonaerense de Claypole (25 kilómetros al sur de Buenos Aires) y el miércoles celebrará una misa multitudinaria en la ciudad bonaerense de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires).

PUBLICIDAD

Para ambos sitios, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo que incluye 12.000 efectivos policiales, con apoyo de motos y helicópteros, además de 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, dos puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro de campaña y dos helicópteros sanitarios.

"Junto con distintas áreas del gabinete provincial, estamos planificando un operativo que va a reunir a alrededor de 30.000 servidores, entre policías, personal de salud, bomberos y voluntarios", dijo en rueda de prensa el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

PUBLICIDAD

León XIV también visitará el martes la ciudad de Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires), capital de la provincia homónima y la segunda ciudad más poblada de Argentina, donde el papa celebrará una misa para la que se espera la participación de un millón de personas.

Unas 14.000 personas -entre efectivos de seguridad, bomberos y personal sanitario- participarán del operativo en Córdoba. EFE