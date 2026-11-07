Marc Márquez no falla en la esprint y luchará por ser campeón este domingo

Guardar

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha logrado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Catar, decimonovena cita del Mundial de motociclismo, en una jornada en la que su rival por el título, Jorge Martín (Aprilia), ha completado una espectacular remontada desde la undécima hasta la tercera posición, unos resultados que permitirán al de Cervera gozar de su primer 'match point' por el título este domingo.

El catalán, que logró su décimo triunfo al esprint del curso, podría celebrar en Lusail su décimo entorchado mundial, pero para ello solo cabe una posibilidad: que gane la carrera larga y que Martín, ahora mismo a 49 puntos, no puntúe. Todo lo demás, obligará al vigente campeón a seguir peleando con el de San Sebastián de los Reyes en Portugal y Valencia.

PUBLICIDAD

En el trazado catarí, el madrileño pudo subirse al podio 14 días después de romperse el radio en Australia y de no competir en Malasia. Rozó la segunda posición, pero en la última vuelta se la arrebató el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Una vez apagados los semáforos, Bezzecchi defendió su posición de privilegio ante Márquez, pero la acción se detuvo en la tercera vuelta poco después de que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) sufriese una escalofriante caída por un toque de Fermín Aldeguer (Ducati) cuando este intentaba superar a Pedro Acosta (KTM).

PUBLICIDAD

La bandera roja ondeó mientras 'Pecco', consciente, era trasladado al centro médico del Circuito Internacional de Lusail, y los pilotos enfilaron el camino al 'pitlane'. Un cuarto de hora después, Dirección de Carrera decretaba la salida para una nueva carrera a diez vueltas. Bezzecchi optaba por mantener el neumático medio, mientras Márquez y Martín montaban ambos un blando trasero nuevo.

En la resalida, Márquez aprovechó que Bezzecchi se quedó algo parado para ponerse al frente de la prueba, y en una sola vuelta Martín pasaba de undécimo a sexto; en el segundo giro, ya era cuarto tras pasar a Raúl Fernández (Aprilia) y al francés Johann Zarco (Honda).

PUBLICIDAD

Sin embargo, el guion cambió por completo en la cuarta vuelta. Bezzecchi se tocó con el de Cervera y acabó en la grava, y por detrás llegaba Martín para hacerse con el liderato de la carrera. El eneacampeón, cuyo incidente con el transalpino fue investigado sin consecuencias, respondió recuperando la primera posición inmediatamente después.

Los últimos giros se convirtieron en una auténtica batalla por la victoria, aunque el líder del campeonato supo administrar su ventaja para lograr el triunfo por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que adelantó en la última vuelta a un Martín que completó el podio del sábado.

PUBLICIDAD

Además, Raúl Fernández (Aprilia) terminó cuarto, Pedro Acosta (KTM) fue sexto e Iker Lecuona (Ducati) cerró la zona de puntos al ser noveno. Fermín Aldeguer (Ducati), que tuvo que cumplir un doble 'long lap penalty' por su incidente con Bagnaia, concluyó undécimo y Maverick Viñales (KTM) finalizó decimoquinto.

Antes, en la lucha por la pole, Marco Bezzecchi se aseguraba la primera posición de salida para las dos carreras en Lusail con un tiempo récord de 1:50.028, por delante del mayor de los Márquez, que se quedó a dos décimas, y con Jorge Martín obligado a remontar desde la undécima plaza de la parrilla.

PUBLICIDAD

Este domingo, Raúl Fernández, que regresaba a una lucha por la pole tras ausentarse de la de Malasia por las molestias producidas por las fracturas que sufre en su mano derecha, volverá a partir cuarto, mientras que Pedro Acosta y Fermín Aldeguer comenzarán de nuevo octavo y noveno, respectivamente. Iker Lecuona arrancará decimoquinto y Maverick Viñales lo hará decimoctavo.

GONZÁLEZ GANA LA PARTIDA A GUEVARA EN LA CLASIFICACIÓN DE MOTO2

En Moto2, donde más apretada está la lucha por el título, el líder Manu González (Kalex) se garantizó salir segundo, solo por detrás de su compatriota Alex Escrig (Forward), que se hizo con la pole, y por delante de Dani Holgado (Kalex), que fue tercero.

PUBLICIDAD

Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en el campeonato a 3,5 puntos de 'Manugasss', deberá remontar posiciones desde la séptima, en una tercera fila en la que también estarán los españoles José Antonio Rueda (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex).

Mientras, Dani Muñoz (Kalex) arrancará decimotercero, por delante de Iván Ortolá (Kalex), y Xabi Zurutuza (Forward) y Alonso López (Kalex) partirán decimosexto y decimoséptimo, respectivamente. Además, Alberto Ferrández (Boscoscuro) iniciará la carrera vigésimo segundo y Ángel Piqueras (Kalex), vigésimo quinto.

PUBLICIDAD

QUILES LIDERA EL 'TOP 6' ESPAÑOL DE MOTO3

Por último, en Moto3, el ya campeón de la categoría pequeña, Máximo Quiles (KTM), fue el más rápido en la lucha por la pole y encabezará una primera fila íntegramente española junto a David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM), segundo y tercero de la general respectivamente.

PUBLICIDAD

España también copó la segunda línea de la parrilla, desde la que partirán Álvaro Carpe (KTM), David Muñoz (KTM) y Adrián Fernández (Honda). Además, Joel Esteban (KTM) saldrá undécimo, mientras que Jesús Ríos (Honda) lo hará vigésimo y Adrián Cruces (KTM), vigésimo cuarto.