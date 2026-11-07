'Galápagos Life Fund' activa fondo para responder a la emergencia climática en Galápagos

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Quito, 7 nov (EFE).- 'Galápagos Life Fund' (GLF) activó este sábado un fondo de emergencia de dos millones de dólares para contribuir a la atención de los efectos del fenómeno de El Niño en el archipiélago de Galápagos, situado a unos 1.000 kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

La corporación privada sin fines de lucro informó de una primera asignación inmediata de 500.000 de dólares destinada a financiar acciones frente a las necesidades prioritarias identificadas tras las intensas lluvias e inundaciones que afectaron isla Santa Cruz el pasado 31 de octubre.

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La definición de estas prioridades se desarrolló mediante un mapeo de iniciativas, tanto públicas y privadas en ejecución e identificadas como urgentes sin financiación, en un proceso de coordinación y articulación con entidades gubernamentales.

Estos aportes permitieron identificar requerimientos y orientar los recursos hacia acciones que respondan a las necesidades urgentes del territorio, como: asistencia técnica, abastecimiento de agua, insumos de salud y control de plagas, gestión de residuos, apoyo a los sectores productivos y asistencia logística a equipos externos.

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Según GLF, el fondo de dos millones de dólares permitirá avanzar progresivamente en intervenciones orientadas a la atención de necesidades locales y al fortalecimiento de la capacidad de respuesta en territorio, conforme a las líneas de acción establecidas y los mecanismos de implementación correspondientes.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador informó este sábado que reabrió lugares de visita que cuentan con acceso seguro, mientras en otros puntos se mantienen cierres temporales mientras continúan las inspecciones.

También, anotó que la prioridad es mantener la actividad turística en los sitios habilitados, proteger a residentes y visitantes, y acompañar a las familias que enfrentan los efectos de la emergencia.

El Gobierno de Ecuador ha movilizado vuelos con toneladas de ayuda humanitaria y profesionales sanitarios hacia las islas Galápagos, afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones derivadas del fenómeno climático de El Niño.

El archipiélago de Galápagos fue declarado en 1978, por la Unesco, como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE