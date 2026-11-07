El profesorado de Cornell aprueba una moción de censura por la gestión de la Universidad en agresiones sexuales

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El Senado del Profesorado de la Universidad de Cornell de Estados Unidos ha aprobado este viernes una resolución en contra de la gestión de la Universidad de las denuncias de agresiones sexuales en el campus, expresando su "falta de confianza" hacia la administración central y a su presidente, Michael Kotlikoff, y su "capacidad para abordar eficazmente la actual crisis de agresiones sexuales" que sufre la Universidad.

Esta moción de censura ha supuesto un duro golpe a la dirección de la Universidad, y se ha producido casi dos meses después de que una exalumna --identificada únicamente como Jane Doe-- demandara a la delegación de la fraternidad Chi Phi, a siete de sus miembros y a la propia Universidad, alegando que Cornell no la protegió ni sancionó adecuadamente a los estudiantes responsables después de sufrir una violación en grupo en la sede de dicha fraternidad en 2024.

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Según ha recogido la cadena estadounidense CNN, los profesores han emitido una declaración conjunta tras la votación y han señalado que pretenden "lograr un cambio real". El caso ha provocado protestas y críticas del profesorado hacia la Administración por sus políticas y respuestas a la violencia en el campus universitario.

"A pesar de los reiterados intentos de la administración por silenciarnos, el profesorado se ha unido para expresar su descontento y exigir que Cornell lo haga mejor. Alzamos la voz por nuestros estudiantes, colegas, personal y exalumnos, quienes nos han pedido que exijamos responsabilidades a la administración", ha aseverado la declaración.

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Así, la moción de censura ha sido sometida a votación por 75 docentes, miembros del Senado de Profesorado, y ha sido aprobada con un 55,6% de votos a favor y un 37% en contra.

Por su parte, el Consejo de la Administración de Cornell ha asegurado que seguirá apoyando a su presidente Kotlikoff y su equipo directivo, afirmando que son los "líderes adecuados para abordar, de manera reflexiva e integral, el grave problema de las agresiones sexuales en nuestro campus", según ha declarado la presidenta del Consejo, Anne Meinig Smalling.

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En este sentido, los partidarios de la moción han argumentado que esta "envía una señal contundente a los líderes de la Universidad y aumenta la presión sobre el Consejo de Administración", el cual sí posee la autoridad para destituir al presidente Kotlikoff.

A raíz de la denuncia presentada por la exalumna, Cornell inició una revisión de su respuesta, mientras que la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, supervisa una investigación penal independiente sobre el caso de 2024.

El incidente ocurrió en la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi, donde la joven consumió alcohol y fue presionada para esnifar ketamina. Después, y mientras se encontraba bajo los efectos de la bebida y del anestésico, fue violada durante horas por siete estudiantes, según su relato. Cuatro de ellos han reconocido que mantuvieron relaciones sexuales con la exalumna aunque aseguran que fueron consentidas. Los otros tres han asegurado que no participaron.

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