Trump anuncia la reforma del Centro Espacial Kennedy de la NASA y asegura que EEUU volverá a la Luna en dos años

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la renovación del Salón Aeronáutico del Centro Espacial Kennedy de la NASA y ha prometido que Estados Unidos "devolverá" a sus astronautas a la Luna antes de que termine su mandato.

En un discurso durante una cumbre en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Trump ha asegurado que en dos años se podrá ver el "salón aeronáutico más grande del mundo", afirmando que será el "lugar principal para demostraciones aéreas y espaciales en cualquier parte del mundo".

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En este sentido, ha hecho referencia a la transformación de la antigua pista de aterrizaje del transbordador espacial, que se transformará en un recinto mucho más grande y ha aseverado que este cambio atraerá a "cientos de miles de visitantes cada año" y que supondrá un impacto económico de "millones de dólares". Además, ha sostenido que se firmarán "acuerdos comerciales" con todas las grandes compañías de aerolíneas y fabricantes, como Boeing.

Así, el mandatario ha alardeado del "liderazgo" y "dominación" del sector aeroespacial estadounidense bajo su Administración, afirmando que "deben construir el futuro" de esta industria dentro de sus fronteras.

"Estados Unidos no puede seguir siendo la nación líder en la Tierra si se aleja de la próxima frontera. La historia ha demostrado que si una nación quiere dominar el futuro, entonces debe construir el futuro (...) Las grandes civilizaciones no se mantienen inmóviles --están o subiendo o cayendo, expandiéndose o contrayéndose, liderando o declinando-- y en Estados Unidos, nuestro destino es liderar", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca.

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Respecto al futuro de los astronautas estadounidenses en la Luna, el presidente ha confirmado la misión 'Artemis III', que "llevará a los astronautas a la órbita lunar en una misión compleja para probar los próximos módulos de aterrizaje lunar" y ha asegurado que antes de que termine su mandato "Estados Unidos establecerá una presencia permanente en el suelo lunar".

Además, también ha confirmado que en los próximos dos años, la "NASA lanzará la primera nave espacial impulsada por energía nuclear a Marte".

"Nuestro propósito es construir y nuestro objetivo es siempre ganar, empujando los límites del logro humano más allá de lo que nadie ha llegado antes. Estamos listos", ha garantizado Trump en relación a la misiones al espacio.