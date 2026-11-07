Santos Laguna se afirma en liguilla final

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México, 6 nov (EFE).- Santos Laguna superó este viernes por 0-2 al Atlante y alcanzó el quinto puesto de la clasificación en la penúltima jornada del torneo Apertura mexicano.

Los goles los marcaron Tahiel Jiménez y Esteban Lozano.

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Fue la octava victoria en nueve partidos del equipo dirigido por el portugués Renato Paiva. Santos llegó a 25 puntos.

Atlante, dirigido por Miguel 'el Piojo' Herrera, quedó estacionado en 14 puntos en el decimosexto puesto, ya eliminado.

Santos marcó el 0-1 en el minuto 67 y puso la guinda enel 77.

También este viernes Necaxa venció por 1-0 a Tijuana.

A pesar de la derrota, Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, se mantiene en séptimo lugar con 22 puntos. Necaxa, decimoséptimo con 13 y está eliminado.

En otro partido, Juárez superó con gol de último minuto del colombiano Óscar Estupiñán por 0-1 a San Luis.

La decimosexta jornada continuará este sábado con cuatro partidos, entre los que destaca la visita del líder América a Pumas. EFE