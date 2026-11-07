Cuba denuncia "carácter extraterritorial e ilegal" de sanciones de EEUU a empresas chinas

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La Habana, 7 nov (EFE).- El Gobierno de Cuba denunció este sábado el "carácter extraterritorial e ilegal" de las últimas sanciones de EE.UU. contra la isla, que incluyeron a dos empresas chinas acusadas de suministrar equipos militares al país caribeño.

El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, señaló que estas medidas están "al margen de las leyes que rigen el comercio internacional", al incluir el pasado jueves en la lista de sancionados a las corporaciones chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de suministrar componentes y equipos militares a través de la compañía cubana Duna.

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"Persiguen además obstaculizar y sabotear la cooperación estratégica, multifacética y legítima existente entre China y Cuba", aseveró esta jornada el jefe de la diplomacia cubana en la red social X.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó las "nuevas medidas coercitivas contra empresas, buques cubanos y compañías extranjeras encargados de garantizar servicios y bienes esenciales" para "el desarrollo económico y social" de la isla.

"Es parte del mismo diseño de asfixia económica y castigo colectivo para someter a toda una nación, con mentirosas y absurdas justificaciones que ni el mundo ni los ciudadanos de EE.UU. creen", afirmó el mandatario este sábado en X.

Pekín rechazó la víspera las sanciones y advirtió que adoptará "todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses de sus compañías.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun, expresó en una conferencia de prensa, la oposición del país asiático a las sanciones unilaterales y a la aplicación extraterritorial de medidas estadounidenses y afirmó que "la cooperación entre China y Cuba es abierta y transparente".

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Aseguró que China rechaza firmemente que Washington "interfiera y socave" la cooperación entre ambos países y reiteró el apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía y frente a las injerencias externas.

Las sanciones, anunciadas el jueves por el Departamento del Tesoro estadounidense afectan además, a cinco buques como propiedad bloqueada, y dos navieras, una con sede en Chipre y otra en Panamá.

También resultaron sancionadas empresas estatales cubanas vinculadas a la electrónica y a los servicios tecnológicos, así como dos personas relacionadas con una red de transporte marítimo de productos petrolíferos, y otra con el conglomerado militar GAESA.

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado durante 2026, pues EE.UU. presiona a Cuba para que introduzca cambios políticos y económicos, primero con un bloqueo petrolero y luego con sanciones secundarias. Desde mayo pasado, más de 30 personalidades y 50 empresas han sido sancionadas. EFE

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