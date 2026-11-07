CNA de Sudáfrica obtiene su peor resultado histórico en comicios locales con 98 % contado

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Nairobi, 7 nov (EFE).- El histórico Congreso Nacional Africano (CNA), primer partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica, logró el 30,95 % de los votos en el recuento de las elecciones locales del miércoles tras escrutarse el 98 % de los sufragios, informó este sábado la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés).

Según los datos de la IEC, el CNA (socialdemócrata) del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que encabeza el recuento en 116 consejos municipales y logra mayoría absoluta en 49, obtendría el peor resultado electoral desde el establecimiento de la democracia constitucional en el país en 1994.

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Le sigue la Alianza Democrática (AD, centro-derecha) -segundo partido de la coalición gubernamental-, con un 24,56 % del voto nacional, si bien esta formación asociada históricamente a la minoría blanca sólo lidera, de momento, en 27 consejos y obtiene mayoría absoluta en once.

En tercera posición, a gran distancia, se sitúa el partido uMkhonto weSizwe (MK, izquierdista), del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), con el 9,61 %, liderando en doce consejos y con mayoría absoluta en tres.

Con estos resultados, el CNA registra un notable varapalo respecto a las últimas elecciones municipales de 2021, cuando se adjudicó el 45,59 % de los votos en los peores resultados entonces de su historia.

La AD consiguió en esos comicios el 21,62 % de los sufragios.

Está previsto que la IEC anuncie los resultados finales este domingo.

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas este miércoles para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

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Esta cita electoral sirve para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las citadas elecciones de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde 1994.

Esa tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta al conseguir el 40,18 % de los votos, y tuvo que formar un Ejecutivo de coalición junto con la AD -principal fuerza opositora hasta 2024- y otras ocho formaciones menores.

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Tras esta decadencia están sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

Estas elecciones tuvieron lugar, además, en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba agravado durante los últimos meses en el país. EFE