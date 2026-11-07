Vecinos de Puerta del Ángel convocan este sábado un pasacalles reivindicativo contra la "especulación" inmobiliaria

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El vecindario de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, ha convocado un pasacalles reivindicativo este sábado, a las 12 horas, para denunciar los conflictos relacionados con la vivienda y las consecuencias que atribuye a la "especulación" inmobiliaria, en un recorrido que partirá del antiguo centro comercial Ermita del Santo y finalizará en la plaza del Mercado.

Durante la convocatoria, impulsada por vecinos organizados y colectivos en defensa del derecho a la vivienda --reunidos en el Comité Unitario Puerta del Ángel--, se hará un llamamiento a secundar la huelga general del 11 de noviembre.

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Entre las demandas que respaldan los colectivos se encuentran "la expropiación de los fondos buitres, la creación de un gran parque público pagado por los ricos, la revalorización de las pensiones, el blindaje de los servicios públicos, el aumento de los salarios y la reducción de las jornadas laborales".