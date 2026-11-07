Japón aboga por fortalecer la cooperación con países iberoamericanos en cumbre en Madrid

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Tokio, 7 nov (EFE).- El viceministro de Exteriores de Japón, Iwao Horii, abogó por fortalecer la cooperación con los países iberoamericanos, en el marco de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebró esta semana en Madrid y que reunió a representantes de más de una veintena de países.

Horii dijo que esta postura responde a la "nueva" política exterior de Japón hacia Latinoamérica, y agregó que cada país necesita adquirir suficiente autonomía y resiliencia para proteger el orden internacional, a la luz de "la actual situación internacional".

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Durante su visita a Madrid, el diplomático japonés mantuvo varias reuniones con funcionarios gubernamentales como su homólogo español, Diego Martínez, o el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, según un comunicado del ministerio nipón.

Asimismo, se reunió con empresas japonesas que se están expandiendo en España e intercambiaron opiniones sobre las nuevas oportunidades y retos en el panorama empresarial de España y Portugal, así como en Europa en general.

El viceministro aprovechó su visita para acudir al lugar del mortal accidente ferroviario de Toledo, en el que fallecieron también dos ciudadanos japoneses, expresó sus condolencias a las víctimas y solicitó la máxima colaboración de las autoridades españolas en favor de las familias de los dos fallecidos nipones. EFE

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