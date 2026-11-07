Casinos Austria sufrió un ciberataque que afecta a 150.000 clientes

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Viena, 7 nov (EFE).- La empresa de juegos Casinos Austria ha sido víctima de un ciberataque en el que piratas informáticos accedieron a los datos de unos 150.000 clientes, aunque la filtración no compromete información bancaria ni tarjetas de crédito, según informó este sábado la radiotelevisión pública austríaca, ORF.

La intrusión se produjo la semana pasada a través del sistema de un proveedor externo que da servicio a la tienda web de la compañía.

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Aunque la brecha de seguridad ya ha sido subsanada, la entidad ha instado a extremar las precauciones.

De acuerdo con la emisora, las autoridades investigan la autoría del incidente y el alcance exacto de los registros expuestos.

Entre la información presuntamente afectada figuran nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico, detalles de pedidos e historial de vales descuento.

La firma descartó cualquier sustracción de datos bancarios o números de tarjeta, ya que estos no quedan almacenados en sus servidores.

En un correo electrónico enviado a los afectados, Casinos Austria advirtió de que estos datos podrían emplearse en campañas de phishing dirigidas o en intentos de suplantación de identidad para realizar compras a nombre de las víctimas.

Por ello, la empresa recomienda no abrir enlaces ni archivos adjuntos en mensajes sospechosos, así como no facilitar jamás contraseñas o credenciales financieras.

Con sede en Viena, Casinos Austria opera doce establecimientos en la república alpina y, a través de su filial Casinos Austria International, gestiona decenas de proyectos de ocio y juego a escala global, con especial presencia en la Unión Europea, Suiza y Australia.EFE

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