Sábado 7, domingo 8, lunes 9 y martes 10 de noviembre de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 6 nov (EFE).-

SÁBADO 7

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Paysandú/Montevideo.- El papa León XIV continúa este sábado su visita a Uruguay con una agenda que incluye una misa en el departamento de Paysandú, un recorrido por el barrio Casavalle de Montevideo, un encuentro con representantes del mundo educativo y una vigilia de oración en el histórico estadio Centenario.

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París.- Concentración convocada por la Coordinadora de los Chalecos Amarillos en la plaza de la Concordia de París para protestar por el encarecimiento del coste de la vida.

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El Aaiún.- "No puedes quitarles a los jóvenes africanos la idea de emigrar". Abdou Maty lo sabe por experiencia propia. Llegó al Sáhara Occidental desde Senegal para saltar a Europa, lo intentó en dos ocasiones y acabó renunciando. Hoy trata de disuadir a otros jóvenes de emprender la ruta del Atlántico hacia Canarias, una de las más mortíferas del mundo.

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Buenos Aires.- Buenos Aires acoge la 35° Marcha del Orgullo, en la víspera de la llegada del papa León XIV, bajo el lema 'Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia'.

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Miami.- La NASA celebra la exposición aeroespacial masiva 'Max Power' en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida) con exhibiciones aéreas, acrobacias de paracaidismo, demostraciones tecnológicas, equipos para vuelos espaciales, aeronaves militares y acceso al puerto espacial, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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Miami.- Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, reconocen a EFE que se debe tener "cuidado con las expectativas" sobre un posible Óscar para su cinta 'La bola negra', favorita de la crítica estadounidense para llevarse varios premios, incluso a Mejor Película. (Texto) (Vídeo)(Foto)

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Ciudad de México.- La polifacética actriz francesa Julie Delpy advierte de la “muerte del cine y la cultura” en Francia si la ultraderechista Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales de 2027 y alerta de que seguiría una línea similar a la de Donald Trump en EE.UU, en entrevista con EFE. (Vídeo)(Foto)

Roma.- Hace 90 años el fascismo italiano empezó a levantar su gran sueño, una Roma nueva e ideal dentro de la antigua. Así nació el EUR, un barrio de imponentes edificios racionalistas cuya culminación no sería posible hasta acabar la Segunda Guerra Mundial pero que, años después, se convertiría en un icono más de la Ciudad Eterna.

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Ciudad de Guatemala.- El diplomático guatemalteco Álvaro Montenegro, que vive en EE.UU, relata a EFE su vivencia en el exilio tras la publicación de su nuevo libro, un poemario donde expone las causas y consecuencias de su salida obligada de su país hace varios años por amenazas de criminalización en su contra por parte del Ministerio Público (Fiscalía).

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Bruselas.- La tela decide" es una frase atribuida al modisto Cristóbal Balenciaga(1895-1972), que sugiere que es el material el que define cómo será el diseño. Bajo este lema, el museo de Bozar de Bruselas ha inaugurado una muestra que une los vestidos del español con la obra de la artista belga Edith Dekyndt.

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París.- La casa Christie’s subastará los 13, 14 y 17 de noviembre en París un lote de 363 fotografías del siglo XIX y XX entre las que hay la primera imagen de Bogotá, tomada en 1842 y estimada en un valor de entre 60.000 y 80.000 euros.

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DOMINGO 8

Florida/Montevideo.- El papa León XIV concluye este domingo su visita a Uruguay, iniciada el 6 de noviembre, con una misa en la ciudad de Florida, en el marco de la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, y una ceremonia de despedida antes de partir hacia Argentina, segunda escala de su gira latinoamericana, que también incluye Perú.

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Buenos Aires.- El papa León XIV inicia este domingo una visita de cuatro días a Argentina, segunda escala de su gira latinoamericana, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, misas y un encuentro con el presidente Javier Milei.

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Ciudad de México.- Los resultados de las elecciones de medio mandato en EEUU abren interrogantes sobre el futuro de la política migratoria del presidente Donald Trump y la posibilidad de que la nueva composición del Congreso influya en las deportaciones, las redadas y las medidas de control fronterizo, con repercusiones directas para miles de migrantes y para ciudades mexicanas como Tijuana.

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Jerusalén.- Esta previsto que el presidente de Israel, Isaac Herzog, encomiende al líder opositor Gadi Eisenkot el mandato de formar un nuevo gobierno, para lo que contará con un plazo de 42 días.

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Le Bourget (Francia).- Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), presenta este sábado 7 de noviembre el programa de gobierno de la formación durante un mitin en Le Bourget, a las afueras de París.

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El Aaiún.- En una casa colonial del centro del Aaiun, españoles y saharauis hablan sobre su memoria común, sobre su infancia, la paella del domingo o las tardes de cine. Son miembros de "Generaciones de la Paz", una asociación de mantiene los vínculos entre antiguos alumnos de los colegios españoles en el Sáhara Occidental.

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La Paz.- Los bolivianos acuden a los cementerios para celebrar la festividad de las 'ñatitas', las calaveras humanas llamadas así porque no tienen nariz, a las que se rinde culto en la zona andina del país con la creencia de que cumplen deseos de protección y prosperidad.

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LUNES 9

Antalya (Turquía).- La cumbre climática de la ONU (COP31) comienza este lunes en Antalya (Turquía) con el reto de acelerar la transición hacia energías limpias, en un momento en el que las guerras y las tensiones comerciales dificultan la cooperación y los países más vulnerables reclaman más ayuda para afrontar los efectos del calentamiento.

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Buenos Aires.- El papa León XIV oficia una misa multitudinaria en Buenos Aires, ante el monumento a los españoles de la gran avenida Libertador, entre otras actividades de su segunda jornada en Argentina.

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París.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a sindicatos y patronal para abordar el poder adquisitivo y los salarios, tras varias jornadas de movilizaciones convocada por los sindicatos.

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Bruselas.- El ministro de Economia y Transportes, Carlos Cuerpo, da declaraciones a su llegada a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

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Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) intentarán cerrar un acuerdo sobre la nueva directiva que persigue subir los impuestos especiales que se aplican al tabaco y también incluir en su ámbito nuevas formas de consumo como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores o las bolsas de nicotina.

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Moscú.- El último periódico independiente de Rusia, Nóvaya Gazeta, enemigo acérrimo del Kremlin y contrario a la guerra en Ucrania, cierra sus puertas bajo presiones de las fuerzas de seguridad.

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Washington.- El Congreso de Estados Unidos entra en los dos últimos meses de la actual legislatura, antes de que los miembros elegidos en las elecciones de medio mandato tomen posesión en enero.

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Londres.- El actor y humorista británico Russell Brand es sentenciado en el tribunal de Southwark en Londres, tras ser declarado culpable el pasado jueves de un delito de violación y otros tres de agresión sexual cometidos contra varias mujeres a lo largo de su carrera.

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Callao.- La aerolínea chilena Latam presenta el avión que trasladará al papa León XIV en su visita apostólica a Perú, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye también a Uruguay y Argentina.

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Tokio.- Los Castellers de Vilafranca llevan a cabo una actuación especial junto con el reconocido artista catalán Jaume Plensa en Tokio, en el marco de una gira en Japón que cuenta con unos 200 integrantes, en la que también han realizado una actuación conjunta con los Castellers de Tokyo.

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MARTES 10

Córdoba (Argentina).- El papa León XIV ofrece una gran misa en la ciudad argentina de Córdoba y regresa durante la tarde a Buenos Aires para celebrar un encuentro con jóvenes.

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Abu Dabi.- Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen durante dos días a nivel técnico en Abu Dabi bajo mediación de EE.UU. en lo que es la primera reunión trilateral desde la de Ginebra de finales de febrero, cuando las negociaciones a tres bandas se interrumpieron debido a la guerra estadounidense en Irán.

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Jerusalén.- Los 120 parlamentarios elegidos en la Knéset prestarán juramento en esta sesión inaugural y podrían elegir a un nuevo presidente parlamentario.

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Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne para recibir a la delegación de Estados Unidos para la revisión de su situación de derechos humanos, aunque Washington no ha anunciado si pretende asistir.

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Miami.- Expresidentes iberoamericanos de derecha, agrupados en el Grupo IDEA, reconocerán a la líder opositora venezolana María Corina Machado con el Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 en un foro en Miami.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro húngaro, Péter Magyar, con quien hablará primero a solas y luego con algunos ministros sobre la Unión Europea, la defensa, la cooperación económica y el apoyo a Ucrania.

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Hamburgo.- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en la norteña ciudad alemana de Hamburgo, empieza a escuchar los argumentos de Argentina y Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para que se impida el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion en las aguas al norte de las Islas Malvinas con licencias otorgadas por el Reino Unido a las empresas Rockhopper y Navitas.

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Bruselas.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el eurodiputado español Antonio López-Istúriz White participarán junto a los duques de Sussex en la inauguración de Lost Screen Memorial, una exposición que rinde homenaje a los niños y adolescentes que han sufrido daños en internet y da voz a sus familias.

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Berlín.- El opositor ruso Garry Kaspárov, la historiadora y periodista estadounidense Anne Applebaum, la Nobel de la Paz 2022 Oleksandra Matviichúk, el opositor venezolano Leopoldo López, la activista iraní Masih Alinejad, y el director ejecutivo de la Fundación Libertad nicaragüense, Jonathan Duarte, entre otros, participan en la "Conferencia de la Libertad de Berlín".

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epp/EFETV

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