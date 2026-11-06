Vinícius, el ilustre ausente de Mestalla

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Madrid, 6 nov (EFE).- La última imagen de Vinícius Júnior sobre el césped de Mestalla es la de un futbolista expulsado, desencajado y sujetado por sus compañeros mientras protestaba una tarjeta roja. Fue el 3 de enero de 2025. Casi dos años después, el brasileño sigue sin regresar al estadio del Valencia, escenario de algunos de los episodios más controvertidos de su carrera, y tampoco lo hará este sábado, cuando cumplirá su cuarto y último partido de sanción.

Por segunda temporada consecutiva, Mestalla se quedará sin uno de sus visitantes más incómodos. En febrero de este año, Vinícius no jugó en la visita a Mestalla del curso pasado por acumulación de tarjetas amarillas. Esta vez, su ausencia responde al castigo que recibió después de tirar del pelo a Nathan Saliba y protestar al árbitro durante el partido contra el Villarreal. Ambas sanciones han alejado a Vinícius de un estadio con el que mantiene una relación particularmente tormentosa.

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El último capítulo que protagonizaron el binomio Vinícius-Mestalla se escribió el 3 de enero de 2025, cuando el Real Madrid visitó el estadio del conjunto ché para disputar un encuentro aplazado de la duodécima jornada por la dana. Entonces, Vinícius volvió a convertirse en protagonista, aunque esta vez no por sus goles. En el minuto 79, tras una acción con el guardameta Stole Dimitrievski, que le tocó la espalda cuando estaba en el suelo, el brasileño reaccionó golpeándole en la cara.

El árbitro César Soto Grado, advertido desde el VAR, revisó la jugada y le mostró la tarjeta roja. Vinícius perdió los nervios, se encaró con el colegiado y tuvo que ser sujetado por sus compañeros. Posteriormente recibió dos partidos de sanción.

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El Real Madrid, que jugó con diez durante más de veinte minutos, terminó remontando aquel encuentro con goles de Luka Modric y Jude Bellingham (1-2). Vinícius abandonó Mestalla sin saber que aquella expulsión sería, de momento, su última aparición en el estadio valencianista.

La historia de Vinícius en Mestalla adquirió una dimensión mucho mayor el 21 de mayo de 2023. Aquel día, durante un encuentro que ganó el Valencia (1-0), el brasileño denunció insultos racistas procedentes de la grada, señaló a uno de los espectadores y provocó la interrupción del partido.

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El episodio, que dio la vuelta al mundo, terminó también con su expulsión después de un enfrentamiento con Hugo Duro. El Comité de Competición anuló posteriormente la tarjeta roja al considerar que las imágenes facilitadas desde el VAR al árbitro resultaron parciales y determinantes en su decisión.

Los insultos racistas tuvieron consecuencias judiciales. En junio de 2024, tres aficionados del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión y dos años de prohibición de acceso a estadios por un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación racial.

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Entre ambos episodios, Vinícius protagonizó una de sus actuaciones más reivindicativas. El 2 de marzo de 2024 regresó por primera vez a Mestalla después de los insultos racistas y respondió con dos goles que permitieron al Real Madrid remontar una desventaja de 2-0 y rescatar un empate.

Aquella noche el brasileño fue decisivo, aunque el partido terminó envuelto en otra polémica por el gol que Gil Manzano no concedió a Bellingham al señalar el final del encuentro instantes antes de que el inglés rematara de cabeza el balón directo a la red de la portería defendida por Mamardashvili.

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Desde entonces, una expulsión y dos ausencias consecutivas han marcado su relación con Mestalla. La última llega mientras Mourinho gestiona su protagonismo en el equipo. Este viernes, en rueda de prensa, el técnico portugués defendió su confianza en el brasileño, pero dejó clara su prioridad: "El equipo tiene que estar por encima de cualquier jugador".

Vinícius, que sí ha podido disputar la Liga de Campeones durante su castigo, tendrá que esperar a otra temporada para reencontrarse con Mestalla. Casi dos años después de aquella expulsión, el brasileño volverá a ser protagonista de una visita del Real Madrid al estadio valencianista sin necesidad de pisar el césped. Su figura sigue sobrevolando Mestalla.

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Juan José Lahuerta