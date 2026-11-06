Hegseth apela a los miembros "patriotas" del Congreso para aprobar más fondos para el Ejército

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El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha apelado a los miembros "patriotas" del Congreso estadounidense a aprobar las inversiones que necesita el Ejército norteamericano, después de que la debacle electoral republicana en las elecciones de medio mandato arroje una Cámara de Representantes crítica con la Administración de Donald Trump y la guerra contra Irán, con crecientes especulaciones sobre un juicio político en su contra.

En un vídeo publicado desde la sede del Pentágono, Hegseth ha insistido en el "esfuerzo valiente e histórico" de la guerra de Irán, defendiendo que "garantizará que nunca consiga un arma nuclear", por lo que ha instado a "continuar" el esfuerzo bélico, en plenas críticas desde las filas republicanas de que el conflicto en Oriente Próximo les ha costado la derrota histórica en las 'midterms'.

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Del mismo modo, ha insistido en la necesidad de "reconstruir" las Fuerzas Armadas, algo para lo que ha adelantado que se necesitará financiación.

"El Departamento de Guerra debe contar con los recursos necesarios para estar a la altura del momento actual. Esto incluye una inversión de una generación, de al menos 350.000 millones de dólares, para garantizar que este Departamento y nuestro país mantengan una ventaja considerable en un mundo peligroso", ha asegurado.

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Es por ello que ha apelado al "voto de todos y cada uno de los miembros patriotas del Congreso", en una llamada a la bancada demócrata para que facilite la aprobación de más partidas militares.

DEFIENDE SU GESTIÓN ANTE LOS RUMORES DE DESTITUCIÓN POLÍTICA

Hegseth ha subrayado además que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el Pentágono ha acabado con "las extravagancias y las políticas woke", y se ha abierto paso "los patriotas y la fortaleza". "Lo hemos hecho sin vacilar. La paz a través de la fuerza vuelve a ser la doctrina militar de Estados Unidos", ha recalcado, cuando se planea un intento de destitución política contra él en el Congreso.

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"Disfrazados de una supuesta lucha por el poder, intentan destruir a sus adversarios. Todo gira en torno a la política de la destrucción personal. No funcionó contra el presidente Trump y tampoco funcionará conmigo", ha explicado respecto a los intentos de destituirle.

Por último ha mandado un mensaje de apoyo a las tropas estadounidense, insistiendo en que "ignoren el ruido y no duden nunca", apuntando que la polémica en torno a su figura se limita a "política".

"Vosotros sois quienes hacéis cosas de verdad. Así que mantened el rumbo", ha insistido, apuntando que sigan la proclama de Trump de "luchar, luchar, luchar". "Nosotros haremos lo mismo", ha zanjado.