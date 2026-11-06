La Policía lanza una operación contra Núcleo Nacional con varios detenidos

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La Policía Nacional ha lanzado este viernes una operación contra el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional en la que ha practicado varias detenciones en diferentes provincias, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

El operativo deja al menos nueve detenidos, aunque las diligencias coordinadas por la Comisaría General de Información (CGI) continúan abiertas.

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La operación se está desarrollando tras incidentes vinculados a la organización ultraderechista, entre ellos una protesta en la que varios estudiantes denunciaron haber sido agredidos por integrantes de este colectivo radical en Gijón.

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, tras protagonizar diversas concentraciones y altercados en ciudades como Madrid y Sevilla.

También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la crisis de Ceuta con la entrada de miles de migrantes a finales de julio.