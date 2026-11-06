La británica Martine Rose, nombrada nueva directora creativa de Balenciaga

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París, 6 nov (EFE).- La diseñadora británica Martine Rose ha sido nombrada directora creativa de Balenciaga, propiedad del grupo de lujo francés Kering, y asumirá el cargo el próximo día 16 en sustitución de Pierpaolo Piccioli, informaron este viernes ambas compañías de moda.

"Es un enorme privilegio ser nombrada directora creativa de Balenciaga, una casa con un legado extraordinario y un espíritu creativo audaz que siempre me ha inspirado", afirmó Rose en el comunicado conjunto.

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Rose fundó su marca homónima en 2007 y ha desarrollado una estética influida por las subculturas, la música y las cuestiones de identidad, destacaron Balenciaga y Kering en el comunicado.

Su trabajo se caracteriza por la reinterpretación de prendas cotidianas y por una aproximación innovadora a las proporciones, los materiales y los códigos de género.

La diseñadora británica, que en esta nueva etapa se establecerá en París, ha construido su trayectoria en la intersección entre la cultura urbana y la moda internacional, además de colaborar con artistas y marcas de distintos sectores.

El consejero delegado de Kering, Luca de Meo, señaló que la diseñadora representa el espíritu de ruptura e innovación de la marca y destacó su conexión con las nuevas generaciones y la cultura contemporánea.

Por su parte, Gianfranco Gianangeli, presidente y consejero delegado de Balenciaga, describió a Rose como una creadora con una visión singular y destacó su capacidad para cuestionar los códigos establecidos de la moda y reinterpretar las siluetas.

Fundada por Cristóbal Balenciaga en San Sebastián en 1917 y establecida en París en 1937, la firma forma parte de Kering, que también controla marcas como Gucci, Saint Laurent y Bottega Veneta. EFE