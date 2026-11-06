Agencias

Dos personas mueren tras ser arrastrado su coche por una inundación en el sur de Córcega

Guardar

París, 6 nov (EFE).- Dos personas murieron en la madrugada de este viernes en el sur de Córcega después de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente durante las intensas lluvias que afectan a la isla mediterránea francesa desde la víspera, informó la Prefectura (delegación del Gobierno).

El suceso ocurrió hacia la 1.00 hora local (23.00 GMT) en la carretera territorial RT10, que recorre la costa oriental de Córcega prácticamente de un extremo a otro de la isla, según las autoridades, que precisaron que los hechos se produjeron en el tramo entre Porto-Vecchio y Bonifacio.

PUBLICIDAD

En el vehículo siniestrado viajaban tres personas, de las cuales una logró salir del automóvil y fue rescatada por los servicios de emergencia, antes de ser evacuada en helicóptero a una clínica de Porto-Vecchio.

Los otros dos ocupantes fueron encontrados posteriormente sin vida en el interior del vehículo.

Las fuertes precipitaciones han provocado condiciones meteorológicas adversas e inundaciones en distintos puntos de la isla, situada en el Mediterráneo. EFE

Últimas Noticias

La ONU alerta de un récord de ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante la cosecha de aceituna

La ONU alerta de un récord de ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante la cosecha de aceituna

Ucrania ataca con drones una refinería en el sur de Rusia, según medios

Infobae

Japón y EE. UU. reforzarán la formación militar tras el asesinato de una mujer en Okinawa

Infobae

Nueva Zelanda celebra unas ajustadas elecciones con el éxodo masivo a Australia de fondo

Infobae

La Fiscalía de Serbia abre dos causas penales contra el jefe de la Inteligencia y el ministro de Justicia

La Fiscalía de Serbia abre dos causas penales contra el jefe de la Inteligencia y el ministro de Justicia