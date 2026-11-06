IAG gana un 16% menos hasta septiembre por combustible, con 2.264 millones, y espera un descenso de capacidad

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IAG registró un beneficio después de impuestos de 2.264 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,2% menos que el mismo periodo de un año antes, limitado por el impacto el encarecimiento del combustible y las disrupciones operativas como consecuencia del conflicto militar de Oriente Próximo, tal y como ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según la curva de combustible a fecha de 3 de noviembre de 2026, el coste de combustible alcanzaría 8.900 millones de euros en 2026, lo que supone 300 millones de euros más que los previstos a finales de julio (8.600 millones de euros).

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Desde el grupo ha destacado que se ha recuperado aproximadamente el 60% del aumento del coste del combustible gracias al crecimiento de los ingresos y a las medidas de reducción de costes, en consonancia con nuestras previsiones.

De vuelta con resultados, el 'holding' aeronáutico ingresó 25.808 millones de euros, un 2,3% más, mientras que el beneficio de explotación fue de 3.334 millones, lo que representó un descenso del 15,2% con respecto a un año antes.

Todas las aerolíneas del grupo --British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level-- tuvieron un efecto adverso por el encarecimiento del combustible a partir de marzo. Este impacto se contrarrestó parcialmente gracias a la política de coberturas de combustible del grupo, junto con las medidas adoptadas en materia de ingresos y costes.

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Además, transportaron a 92,6 millones de pasajeros a lo largo del acumulado, un 0,2% más, mientras que la ocupación del 86,1% se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,3%.

"Estamos bien encaminados para alcanzar un margen de explotación antes de partidas excepcionales para el año completo de al menos el 12%, dentro de nuestro rango objetivo a través del ciclo, y proporcionar retornos adicionales a nuestros accionistas", ha valorado su consejero delegado, Luis Gallego.

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En el actual escenario, IAG ha señalado que la capacidad será ligeramente inferior en 2026 con respecto a 2025, frente a la estabilidad estima anteriormente, debido a la ausencia de capacidad en Oriente Próximo, al impacto de las disrupciones registradas hasta la fecha en sus aerolíneas.

No obstante, sigue esperando un buen crecimiento de los ingresos, ya que el 85% de las reservas previstas para el cuarto trimestre ya están garantizadas. Por su parte, las del primer trimestre de 2027 se presentan actualmente "muy sólidas".

Tal y como anunció ayer, IAG aprobó la distribución de un dividendo bruto a cuenta de 0,053 euros por acción con cargo a los resultados financieros de 2026, lo que supone un aumento del 10,4% más con respecto al ejercicio previo. La fecha de abono será a partir del 7 de diciembre.

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Por otro lado, la compañía también ha iniciado el último tramo, de 500 millones de euros, de su programa de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de euros, que está previsto que finalice en febrero de 2027, antes del anuncio de nuestros resultados del ejercicio completo de 2026.