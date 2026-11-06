Rusia cataloga como agentes extranjeros partidos opositores Rassvet y Rusia Pacífica

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Moscú, 6 nov (EFE).- El Ministerio de Justicia de Rusia catalogó este viernes como agentes extranjeros a los partidos opositores Rassvet, de la exaspirante presidencial Yekaterina Duntsova, y Rusia Pacífica, del conocido opositor en el exilio Iliá Yashin.

La decisión se comunicó a través de la actualización de la lista de agentes extranjeros del Ministerio.

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En un comentario al canal 'Ostorozhno, Nóvosti', Duntsova lamentó la decisión del Ministerio de Justicia y opinó que se trata de un aviso para todos los partidos.

Duntsova enfatizó que Rassvet fue fundada en Rusia y cumple las leyes locales, mientras Rusia Pacífica se creó en el extranjero.

"Esto es una señal para todos los partidos políticos; cualquiera podría ser el siguiente", dijo Duntsova.

Agregó que el partido celebrará una asamblea general para acordar sus siguientes pasos. EFE