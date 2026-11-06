Nueva Zelanda celebra unas ajustadas elecciones con el éxodo masivo a Australia de fondo

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Sídney (Australia), 6 nov (EFE).- Nueva Zelanda acude este sábado a las urnas con una pugna ajustada entre los dos grandes partidos, un Gobierno conservador desgastado y una economía que no despega, mientras miles de ciudadanos continúan emigrando a Australia en busca de mejores oportunidades laborales y económicas.

Los neozelandeses elegirán entre la continuidad del Gobierno de centroderecha de Christopher Luxon, del Partido Nacional, y la alternativa encabezada por el Partido Laborista de Chris Hipkins, de centroizquierda, aunque las encuestas reflejan un retroceso de las dos grandes formaciones y un Parlamento cada vez más fragmentado.

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El último sondeo del medio y empresa demoscópica The Post-Freshwater atribuye un 30,7 % al Partido Laborista y un 26,4 % al Partido Nacional, mientras que la encuesta de 1News-Verian sitúa a los nacionalistas en el 29,5 % y a los laboristas en el 28,8 %.

Los Verdes, ACT y New Zealand First también mantienen un peso significativo en las proyecciones.

El Partido Nacional, de orientación conservadora, gobierna desde 2023 en coalición con ACT, formación liberal que defiende reducir el gasto público, y New Zealand First, liderada por el veterano Winston Peters, de perfil nacionalista y populista. El liderazgo de Luxon ha sido sometido a dos votaciones internas de confianza este año.

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Frente a ellos, el Partido Laborista, dirigido por el exprimer ministro Hipkins -quien sucedió durante unos meses en 2023 a la popular Jacinda Ardern tras su dimisión-, propone medidas para reducir el coste de vida y reforzar la sanidad y el transporte público.

Nueva Zelanda se encuentra en una situación delicada: entre marzo de 2025 y marzo de 2026, 47.900 personas emigraron a Australia, una de las mayores salidas anuales de las que se tienen registro, frente a los 19.900 que hicieron el recorrido inverso.

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La salida de población coincide con una recuperación económica frágil tras la pandemia, con el PIB creciendo un 0,2 % en el segundo trimestre, mientras la inflación alcanzó el 3,7 % en septiembre y el desempleo subió al 5,7 % en el tercer trimestre, su nivel más elevado desde 2015.

"La gente habla del coste de la vida, la economía y la sanidad", dice a EFE David Talbot, director de investigación de la consultora Anacta y encuestador del Partido Laborista.

En este contexto ha irrumpido con fuerza en campaña Opportunity, un partido centrista fundado en 2016 que nunca ha conseguido representación parlamentaria y que esta vez participa bajo el liderazgo de Qiulae Wong, de 38 años.

Exconsultora de KPMG, nacida en Fiyi y criada en Auckland, Wong asumió la dirección de la formación en noviembre de 2025 tras responder en apenas 30 segundos a una convocatoria pública para encontrar nuevo líder.

Opportunity aparece con un respaldo de entre el 5,1 % y el 6,2 % en los últimos sondeos, justo por encima del umbral necesario para obtener representación parlamentaria, y su eventual entrada podría convertir a Wong en una figura decisiva, aunque Luxon ha descartado gobernar con la formación.

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Para entrar en el Parlamento, una formación necesita alcanzar el 5 % del voto nacional o ganar al menos una circunscripción. La Cámara cuenta normalmente con 120 diputados, incluidos representantes de siete electorados reservados a la población maorí.

Para formar Gobierno en Nueva Zelanda, un partido o una coalición debe contar con la confianza de la mayoría de los diputados del Parlamento, aunque esto no exige necesariamente reunir 61 votos, ya que un Ejecutivo en minoría también puede gobernar si obtiene el respaldo o la abstención de otras formaciones en las votaciones clave, como las de confianza o presupuestos.

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El país se rige por un sistema de representación proporcional mixta vigente desde 1996 e inspirado en el modelo alemán. Cada elector dispone de dos votos: uno para elegir al representante de su circunscripción y otro para escoger un partido, cuyo porcentaje determina el reparto proporcional de los escaños parlamentarios.

"Los partidos pequeños han adquirido un papel significativo a la hora de determinar cuál de las dos grandes formaciones gobernará", señala a EFE el politólogo Stephen Levine, de la Universidad Victoria de Wellington.

"Hay demasiados factores en juego, entre ellos, el resultado de Opportunity, el reparto de escaños territoriales y la posibilidad de que el Parlamento amplíe su tamaño", explica el director del centro de investigación The New Zealand Initiative, Olivier Hartwich.

El resultado oficial no se conocerá hasta el 27 de noviembre, una espera que podría prolongarse si los partidos necesitan varias semanas de negociaciones para alcanzar un acuerdo de Gobierno. EFE

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