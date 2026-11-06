La Bolsa de Taiwán cae un 4,51 % y el regulador estudiará medidas para calmar el mercado

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Taipéi, 6 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, cerró este viernes con un retroceso del 4,51 % tras abrir la sesión con caídas de hasta el 8,85 %, lo que propició la convocatoria de una reunión del organismo regulador local, que estudiará la adopción de medidas para estabilizar el mercado.

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, perdió 1.873,08 puntos y concluyó la jornada en los 39.701,64 enteros, moderando el desplome de 3.737,6 puntos -el mayor de la historia para un solo día, según la agencia CNA- a los pocos minutos de la apertura del mercado.

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El Taiex acumula de esta forma un descenso del 20,31 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre, lo que sitúa al índice en terreno bajista.

Las firmas tecnológicas registraron descensos generalizados al final de la sesión, incluidas TSMC (-4,69 %), Foxconn (-4,47 %), MediaTek (-2,02 %), Delta Electronics (-6,64 %) y ASE Technology (-7,87 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial.

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El desplome del parqué isleño se produce un par de días después de la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso de EE. UU., lo que ha desatado temores sobre mayores restricciones en el desarrollo de la IA y en la inversión en centros de datos.

En la última sesión en Wall Street los principales índices también reportaron caídas considerables, incluido el tecnológico Nasdaq, que cayó un 5,52 % arrastrado por las ventas de acciones del sector de la IA.

Por su parte, el titular de la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán, Peng Jin-lung, avanzó que el organismo se reunirá esta tarde para estudiar la implementación de medidas de estabilización del mercado, sin descartar la restricción a las ventas en corto, de acuerdo con CNA.

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El primer ministro, Cho Jung-tai, señaló unas horas antes que había pedido a la entidad reguladora "seguir de cerca la evolución" de los mercados y "decidir con flexibilidad en cualquier momento, tal como ha hecho en el pasado, para estabilizar la bolsa".

El retroceso bursátil también llevó al nuevo dólar taiwanés a debilitarse este viernes por debajo de las 33 unidades por dólar estadounidense, algo que no sucedía desde abril de 2025, indicó la agencia Bloomberg.

Según datos recopilados por este medio, los inversores extranjeros vendieron acciones taiwanesas por un valor neto de 31.780 millones de dólares (28.389 millones de euros) en octubre, un récord mensual que provocó una depreciación del 2,21 % de la moneda local frente a la estadounidense ese mes. EFE

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