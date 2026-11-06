El CNA encabeza el recuento de las elecciones locales en Sudáfrica con el 71 % escrutado

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Nairobi, 6 nov (EFE).- El histórico Congreso Nacional Africano (CNA), primer partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica, encabeza con el 31,9 % de los votos el recuento en las elecciones locales del miércoles tras escrutarse el 71 % de los sufragios, informó este viernes la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés).

Según los datos de la IEC, el CNA (socialdemócrata), del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, lidera el recuento en 63 consejos municipales y logra mayoría absoluta en 22.

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Le sigue la Alianza Democrática (AD, centro-derecha) -segundo partido de la coalición gubernamental-, con un 24,49 % del voto nacional, si bien esta formación asociada históricamente a la minoría blanca del país sólo lidera, de momento, en 19 consejos y obtiene mayoría absoluta en seis.

En tercera posición a gran distancia se sitúa el partido uMkhonto weSizwe (MK, izquierdista), del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), con el 9,14 %, liderando en doce consejos y con mayoría absoluta en tres.

Si se mantienen estas tendencias, el CNA registraría un notable varapalo respecto a las últimas elecciones municipales de 2021, cuando obtuvo el 45,59 % de los votos en los peores resultados entonces de su historia.

La AD se adjudicó en esos comicios el 21,62 % de los sufragios.

Algo más de 29 millones de personas estaban llamadas a las urnas este miércoles para elegir entre 136.790 candidatos (incluyendo 546 partidos políticos y candidaturas independientes) que ocuparán los escaños de ocho municipios metropolitanos, 44 municipios de distrito y 205 municipios locales.

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Esta cita electoral sirve para medir la popularidad de un CNA que ya sufrió una debacle en las citadas elecciones de 2021, cuando recibió menos del 50 % de los votos por primera vez desde el establecimiento de la democracia constitucional en el país en 1994.

Esa tendencia se confirmó en los comicios generales de 2024, cuando también perdió por primera vez la mayoría absoluta al conseguir el 40,18 % de los votos, y tuvo que formar un Ejecutivo de coalición junto con la AD -principal fuerza opositora hasta 2024- y otras ocho formaciones menores.

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Tras esta decadencia están sus graves escándalos de corrupción, los problemas económicos y de seguridad, y la deficiente gestión de los ayuntamientos a nivel local, especialmente por deficiencias en la prestación de servicios básicos como la electricidad o el agua.

Estas elecciones llegan, además, en un momento marcado por un escenario de violencia política y xenófoba agravado durante los últimos meses en el país. EFE