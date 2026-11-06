Meta pausa la actualización de sus términos comerciales ante la polémica por el entrenamiento de su IA

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Meta ha decidido pausar la actualización de sus términos comerciales después de que el lenguaje empleado en ella diera a entender que podía usar gratis contenidos web, incluidas noticias, para entrenar su inteligencia artificial (IA).

Los nuevos Términos Comerciales de Meta no entrarán finalmente en vigor el próximo 20 de noviembre, una decisión que se extiende también a los Términos del Catálogo de Productos, los Términos de Anuncios de Autoservicio y los Términos de IA Generativa para Creativos Publicitarios.

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El motivo de esta decisión se encuentra en el texto con el que la compañía pretendía actualizar dichos términos, en el que utilizaba un lenguaje que generó críticas por dar a entender que Meta podía utilizar programas de extracción de datos web para recopilar contenido de sitios asociados con cuentas comerciales en sus plataformas, incluidas noticias de medios de comunicación.

Esa recopilación de datos, además, estaba dirigida a entrenar su inteligencia artificial. Sin embargo, Meta acabó retirando el fragmento de texto polémico a mediados de octubre y asegurando que "no cambia cómo Meta usa los rastreadores web". Unos días después, además, el responsable de Comunicaciones, Andy Stone, aseguró que no tenían intención de modificar sus políticas sin antes consultarlo con grupos y líderes de la industria.

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"Continuamos consultando con las partes interesadas y les informaremos nuevamente cuando tengamos más novedades. Mientras tanto, nuestros términos actuales siguen vigentes", ha informado Meta ante la paralización de sus nuevos términos, que por el momento carecen de nueva fecha.

También ha recordado que sus las "prácticas de rastreo permanecen sin cambios" y que "los propietarios de contenido pueden seguir indicando sus preferencias de rastreo mediante robots.txt", un documento en texto plan que se inserta en un dominio web para indicar a los rastreadores y a los bots de inteligencia artificial las partes a las que se les da acceso.

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