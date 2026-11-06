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Irene Montero acusa al Gobierno y señala a Robles por "ejecutar" en Ceuta "una gravísima violación de derechos humanos"

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La eurodiputada y candidata a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de España y, en concreto, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "ejecutar" en Ceuta "una gravísima violación de derechos humanos".

"La tortura que se está ejerciendo contra chavales en Ceuta es una gravísima violación de derechos humanos ejecutada por el Gobierno de España", ha denunciado Montero, este viernes, en un encuentro informativo organizado por Europa Press y celebrado en el Hotel InterContinental.

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Así se ha pronunciado tras ser preguntada por la reciente denuncia de Amnistía Internacional, que ha documentado en Ceuta 28 nuevos casos de palizas, vejaciones y torturas por parte de militares contra migrantes.

En concreto, Montero ha señalado a Margarita Robles, como máxima responsable del Ministerio de Defensa. "De quién dependen los militares? De la número '2' de Pedro Sánchez, Margarita Robles. Eso es muy grave, lo digo sin paños calientes", ha subrayado.

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