El emir de Qatar pide a Trump apostar por la diplomacia y "evitar una mayor escalada" con Irán

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El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha trasladado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la importancia de "adoptar medios diplomáticas" y "evitar una mayor escalada" en Oriente Próximo, tras las advertencias del inquilino de la Casa Blanca sobre la posibilidad de reiniciar la ofensiva militar contra el país asiático.

La oficina de Al Thani ha señalado en un comunicado que Trump ha telefoneado al emir de Qatar para abordar las "relaciones estratégicas" entre ambos países y "los últimos acontecimientos regionales", con un foco especial en "los esfuerzos diplomáticos destinados a rebajar las tensiones en la región", en el marco de mediación de Doha entre Washington y Teherán.

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Así, ha reseñado que ambos han hablado sobre "los esfuerzos internacionales más recientes, en particular las gestiones emprendidas por Qatar para acercar posturas entre las partes involucradas y respaldar el proceso de negociación, allanando así el camino hacia un acuerdo integral que ponga fin a la crisis y logre la seguridad y la estabilidad en la región".

El comunicado recoge que Al Thani ha recalcado durante su llamada con Trump "la importancia de continuar el diálogo y adoptar medios diplomáticos para resolver disputas, evitar una mayor escalada en la región y garantizar la libertad de navegación y la seguridad del suministro de energía", ante las afectaciones al tráfico en el estrecho de Ormuz y su impacto sobre los mercados energéticos mundiales.

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Trump ha manifestado en las últimas horas que Irán necesitará 25 años para "reconstruir" el país tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel y ha destacado que "pronto" decidirá si procede a "destruir el resto del país", en medio de las especulaciones sobre un posible reinicio de la ofensiva ante la falta de avances relevantes en el diálogo, mediado por Pakistán y Qatar.

"Creo que les llevará 25 años reconstruir el país", ha señalado Trump desde la Casa Blanca. "Preferiría no destruir el resto del país, si fuera posible, pero quizá tenga que hacerlo. Pronto lo sabrán", ha agregado, antes de especificar que en estos momentos Washington debe "tomar una decisión y ver si se quiere ir más allá".

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El propio Trump afirmó la semana pasada que considera "una pérdida de tiempo" el alto el fuego pactado al hilo del memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán, en medio del cruce de acusaciones entre Teherán y Washington por la falta de avances en las conversaciones y las últimas amenazas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como las advertencias del inquilino de la Casa Blanca sobre el posible reinicio de los ataques a gran escala.