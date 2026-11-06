España da la nacionalidad a un destacado opositor en Nicaragua y a un disidente venezolano vinculado a Guaidó

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El Gobierno de España ha concedido este viernes la nacionalidad por carta de naturaleza al destacado opositor nicaragüense, precandidato presidencial encarcelado y al que se le retiró la nacionalidad, Félix Alejandro Madariaga Blandón, así como al exdiputado venezolano afin a Juan Guaidó, Marco Aurelio Quiñones, actualmente en la mesa de negociación de la oposición con el Gobierno de Venezuela.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la concesión de estas dos nacionalidades junto con las de otras cinco personas, que han sido aprobadas por el Gobierno a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

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Madariaga Blandón fue nombrado en 2017 Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua, donde basó su investigación en el impacto de la corrupción en la administración pública. Más tarde, en 2018, se unió al movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), uno de los principales grupos de oposición al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

En septiembre de ese año testificó en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la represión del gobierno de su país, a raíz de lo cual se dictó una orden de detención en su contra por delincuencia organizada y financiación del terrorismo, abocándolo al exilio.

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En 2021 se presentó como candidato para las elecciones nacionales de Nicaragua, pero en julio fue arrestado y desterrado dos años más tarde, junto con otros 221 presos políticos. Ahora, ha sido nacionalizado en España por carta de naturaleza.

DIPUTADO DEL PARTIDO DE LEOPOLDO LÓPEZ

Por su parte, el exdiputado venezolano de Voluntad Popular Marco Aurelio Quiñones es un opositor venezolano que formó parte del equipo estratégico del Gobierno Interino de Juan Guaidó y, además de ser politólogo, desempeñó funciones de diputado en la Asamblea Nacional del estado de Anzoátegui hasta 2021.

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En la actualidad Quiñones se encuentra exiliado de Venezuela, pero ha mantenido sus actividades políticas en la directiva de la Asamblea Nacional de 2015, que actuó como parlamento alternativo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada sin referéndum previo por Nicolás Maduro en 2017. Desde el pasado 1 de agosto, forma parte de la Mesa de Diálogo, que se constituyó a través de una llamada telefónica. Se trata de un espacio de negociación política directa para abordar la crisis institucional venezolana que cuenta con la facilitación y el impulso del gobierno de Estados Unidos, según informaron los medios venezolanos.

El proceso reúne a delegados del Ejecutivo venezolano y a representantes de la junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015. Ahora, Quiñones ha recibido la nacionalidad española por carta de naturaleza.

EXEMBAJADORA DE EEUU Y EXMINISTRA DE EXTERIORES DE COLOMBIA

Además de sendos casos, el BOE también ha publicado la nacionalización por carta de naturaleza de otras personalidades como la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia Rosa Villavicencio, al académico costarricense, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, Umanzor López-Baltodano y a la diplomática dominico-estadounidense Julissa Reynosso, que desempeñó la función de embajadora de Estados Unidos en España y Andorra durante la etapa de Joe Biden.

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También están incluidos en este proceso de naturalización el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), think tank colombiano, y al adolescente italiano profesional del surf Stefano Mandozzi, de 13 años.