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La Policía de España detiene a doce neonazis del grupo Núcleo Nacional

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Madrid, 6 nov (EFE).- La Policía española detuvo este viernes a doce miembros de la organización neonazi Núcleo Nacional (NN) en una operación simultánea en siete provincias de España que continúa abierta.

Son acusados inicialmente de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, confirmaron fuentes judiciales.

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Los agentes efectúan registros en la sede central de este grupo ultra, situada en Madrid, y en instalaciones de otras localidades, informaron las fuerzas de seguridad.

Un juzgado de Gijón (norte) dirige la operación, desarrollada en Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Asturias, Pontevedra y Valladolid.

NN protagonizó el pasado mes de febrero un acto de exaltación del fascismo en Gijón, capital de Asturias, y las autoridades regionales pidieron al Gobierno español medidas contra formaciones como esta, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que condena la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y prohíbe los actos que la exalten. EFE

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