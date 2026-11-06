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El primer ministro de Armenia se muestra "convencido" de que pronto se establecerán relaciones con Turquía

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El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, se ha mostrado este viernes "convencido" de que en un futuro próximo se establecerán relaciones formales con Turquía, lo que significaría un paso histórico entre dos países que no tienen normalizadas sus relaciones.

"Armenia y Turquía todavía no establecieron relaciones diplomáticas, pero estoy convencido de que estas relaciones se establecerán próximamente, con el reconocimiento mutuo de la integridad territorial, la soberanía y las fronteras", ha afirmado el dirigente armenio en declaraciones en un foro político en Ereván, recogidas por la agencia Armenpress.

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Pashinián ha insistido además en que, antes o después, este reconocimiento diplomático llegará. "Considero que este es un hecho que debemos dejar asentado", ha señalado el primer ministro armenio.

Las relaciones diplomáticas entre Armenia y Turquía son oficialmente inexistentes y ambos países ha sido hostiles por diferencias históricas entorno al genocidio armenio entre los años 1915 y 1923. Es por ello que los países no cuentan con relaciones y la frontera común está cerrada desde los años noventa.

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