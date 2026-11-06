La Fiscalía de Serbia abre dos causas penales contra el jefe de la Inteligencia y el ministro de Justicia

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La Fiscalía Pública contra el Crimen Organizado de Serbia (TOK, por sus siglas en serbio) ha anunciado la apertura de dos causas judiciales tras las denuncias penales presentadas por el abogado Ivan Ninic contra altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el director de la Agencia de Información y Seguridad (BIA), Vladimir Orlic, y el ministro de Justicia, Nenad Vujic, por la presunta comisión de delitos contra los derechos electorales y abuso de poder.

Según ha detallado el organismo judicial a través de un comunicado emitido en cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía Suprema para investigar posibles ilícitos en procesos electorales, la primera causa se dirige directamente contra Orlic y varios funcionarios de la agencia de Inteligencia serbia.

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A todos ellos se les investiga por presuntos delitos de abuso de posición oficial, coerción y violación del derecho al voto. Para avanzar en las diligencias previas, la Fiscalía ha solicitado al Servicio de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior (SBPOK) que recopile la información necesaria e interrogue a los denunciados.

La segunda querella criminal salpica al ministro de Justicia, Nenad Vujic; al director de la Dirección para la Ejecución de Sanciones Penales, Mile Jandric; a la asesora especial del ministerio, Milica Radonjic; y a otros 60 cargos identificados, entre los que figuran responsables y funcionarios de diversas instituciones penitenciarias y prisiones de distrito del país, así como altos dirigentes y activistas del gubernamental Partido Progresista Serbio (SNS).

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En este segundo procedimiento, la Fiscalía investiga una amplia trama de supuestas infracciones que abarcan los delitos de asociación ilícita, cohecho y sobornos en relación con la votación, tráfico de influencias, recopilación no autorizada de datos personales, negligencia en el servicio y discriminación.