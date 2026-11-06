10-33. Los Jaguars se pasean en Baltimore ante unos Ravens huérfanos sin Lamar Jackson

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Washington, 5 nov (EFE).- Los Jacksonville Jaguars aprovecharon este jueves el desconcierto que reina en los Baltimore Ravens, prácticamente desahuciados tras la lesión de Lamar Jackson, para sumar una plácida victoria por 10-33.

Ravens y Jaguars abrieron así la Semana 9 de la NFL, pleno ecuador de la temporada regular.

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Los Jaguars, con un balance de 6-2, lideran la División Sur de la AFC y se han situado entre los aspirantes al título. Los Ravens, en cambio, encadenaron su cuarta derrota y presentan un balance negativo de 4-5.

Las lesiones del 'quarterback' Lamar Jackson han minado la moral de Baltimore en las últimas semanas. Jackson tendrá que pasar por quirófano por una lesión en el pulgar derecho.

Su reemplazo, el 'rookie' Joe Fagnano, completó 10 de sus 18 pases para apenas 60 yardas en su debut como titular para los Ravens, no consiguió ningún 'touchdown' y sufrió dos intercepciones.

En cambio, Trevor Lawrence dominó el ataque de Jacksonville con 242 yardas aéreas y un 'touchdown' tras completar 16 de sus 26 pases, sin cometer pérdidas ni intercepciones.

Los Jaguars abrieron el partido con una serie ofensiva en la que recorrieron 77 yardas en siete jugadas hasta que Bhayshul Tuten culminó la acción con un 'touchdown' de una yarda, cuando habían transcurrido apenas 3 minutos y 40 segundos.

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Los Ravens solo pudieron responder con un 'field goal', al que los Jaguars contestaron con un parcial de 0-26 entre el primer y el último cuarto, con dos 'touchdowns' y cuatro 'field goals', para colocar el marcador en 3-33.

Baltimore maquilló el resultado con un 'touchdown' de Jusice Hill tras una excelente carrera de 65 yardas.

El segundo 'touchdown' de los Jaguars, en el segundo cuarto, llegó también tras una tremenda carrera, de 50 yardas, de Parker Washington a pase de Lawrence. El tercero fue obra de Chris Rodriguez Jr., que completó las dos últimas yardas. EFE

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