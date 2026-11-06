DE-CIX Madrid triplica su ecosistema de redes en diez años hasta superar las 220

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DE-CIX Madrid ha más que triplicado su ecosistema de redes en solo diez años hasta superar las 220, lo que le ha permitido posicionar a la capital como una puerta de enlace digital estratégica entre Europa, África y América, y en un contexto marcado por las oportunidades emergentes en la nube y la inteligencia artificial.

Madrid era en 2016 un enclave emergente en el mapa de la interconexión europea cuando el operador de puntos de intercambio de Internet DE-CIX puso en marcha DE-CIX Madrid con 66 redes conectadas.

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Un año después se había convertido en el punto de intercambio de Internet de más rápido crecimiento del mundo en términos de redes conectadas, como aseguran desde DE-CIX, que también señala que en la década siguiente acabó por convertirse en una puerta de enlace digital clave entre Europa, África y América, como indican en un comunicado por el décimo aniversario.

Con más de 220 redes conectadas, DE-CIX Madrid ofrece actualmente acceso a una gama creciente de servicios de conectividad empresarial, 'cloud' e Internet. Y afronta su segunda década con el auge de la inteligencia artificial, el 'cloud computing' y unos servicios digitales cada vez más distribuidos que demandan de una interconexión segura, resiliente y de baja latencia.

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El éxito de DE-CIX Madrid llevó al operador a expandir su presencia por la península ibérica con la inauguración de los puntos de intercambio de Internet de Lisboa (2019) y Barcelona (2021). Junto con el de Madrid, conforman la primera 'Capital Digital Distribuida' del mundo preparada para la IA, según se desprende de una investigación reciente elaborada por Dstream Group.

La región cuenta con 35 cables submarinos, más de cien centros de datos, más de 800 redes conectadas y una cartera proyectada de centros de datos que roza los 9 GW, lo que, según explican desde DE-CIX, le ha permitido consolidarse como uno de los polos europeos más prometedores para la inversión en infraestructuras digitales y de IA.

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