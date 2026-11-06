Isabel Coixet publica 'Silencio, se come' y se rinde a Angela Merkel: "Quiero que sea presidenta de mi país"

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Isabel Coixet ha presentado este viernes 6 de noviembre su nuevo libro, 'Silencio, se come' (Ediciones Siruela) en el que narra sus experiencias en el mundo gastronómico, y ha destacado su encuentro "transformador" con la excanciller alemana, Angela Merkel, quien la invitó a comer a su despacho cuando Coixet fue jurado en el Festival de Cine de Berlín.

"La comida, de verdad, de colegio (...) y, sin embargo, ella me pareció pragmática. Pensé: es que quiero que sea presidenta de mi país, del mundo, de Europa... que me adopte. Me pareció una de las personas con la cabeza mejor amueblada que he conocido", ha confesado.

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Precisamente, preguntada por si tiene alguna esperanza en las elecciones generales en España del próximo 29 de noviembre se ha limitado a responder que "no".

El libro de la cineasta española es una selección de crónicas sobre gastronomía y estilo de vida en las que invita a disfrutar del "placer" de la comida, del cual ha afirmado no sentir ninguna culpa en un mundo invadido por la cuenta de calorías, los comentarios por el peso y los batidos de proteína y espirulina, que ha calificado de una "tristeza apabullante".

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"Me aburre sobremanera la conversación sobre las calorías, las proteínas, los hidratos... No mezcles esto, no mezcles lo otro. Y todos los comentarios de si estas más gordo, si estas más delgado, es que me resbalan completamente", ha reconocido Coixet.

En una conversación con los periodistas sobre el arte de comer, los restaurantes y las vivencias personales en la mesa, la autora ha destacado su 'magdalena de Proust' particular: las rosquillas de su abuela y los canelones en casa de su madre, que, según ha afirmado, es su "restaurante favorito", al que volvería una y otra vez.

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"Mi madre, que tiene 93 años y cocina como Dios. Ahora se empeña y dice que ha perdido facultades, que cocina peor. No es verdad. Es abrir la nevera, ver lo que hay, y hacer con ello algo que, evidentemente, a ella le sale mil veces mejor que a mí", ha reconocido Coixet.

COMBINACIÓN DE ESCRITOS, CUENTOS Y ANÉCDOTAS

La obra recoge crónicas que van desde su experiencia en numerosos restaurantes de Japón hasta su trauma con las ostras, superado en un restaurante estadounidense, y cuenta con títulos como 'Por favor, la Nutella no', 'Una mala paella', 'La vida en tres sopas' o 'Castigados con postre'. Estas son una combinación de escritos publicados de la directora en su momento con pequeños cuentos sobre la comida y anécdotas de numerosas experiencias que la han convertido en una "experta gourmet".

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El libro va acompañado, además, de ilustraciones del artista Carlos Baoza, una invitación a la lectura en el prólogo del escritor Jacobo Bergareche. Coixet ha agradecido la recomendación que Cristina Fernández Cubas, flamante Premio Cervantes 2026, ha hecho de su libro.

COMIDA CON FERNÁNDEZ CUBAS: MACARRONES, FLAN Y VINO

La directora, que ha producido el documental sobre Fernández Cubas, ha destacado asimismo que la autora es una de las personas que menos se culpabiliza por la comida que conoce, algo, según ha explicado, "complicado" en una sociedad tan "obsesionada" por el control de este acto. "Hace dos semanas me estaba comiendo con ella un menú tan equilibrado con unos macarrones gratinados y un flan, y vino blanco", ha bromeado.

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Por otra parte, Coixet ha recalcado la "importancia" del papel de la comida en sus películas, algo que utiliza frecuentemente para contar de manera no verbal los estados de sus personajes, o incluso para "jugar" con el ambiente, y ha reconocido que, igual que tiene una "confort movie", también tiene una comida: "Me avergüenza confesarlo, pero es el arroz hervido con cebolla y puerro".

La muestra de crónicas de la catalana pertenece a una colección "lifestyle" de la Editorial Siruela, en la que se incluyen además de gastronomía, cócteles, viajes y alimentación, entre otros.