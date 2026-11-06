Georgia y China acuerdan fortalecer su alianza estratégica

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Tiflis, 6 nov (EFE).- El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, y el vicepresidente chino, Han Zheng, quien llegó a Tiflis con su primera visita oficial, acordaron este viernes fortalecer la alianza estratégica integral entre ambos países.

Durante una reunión en la sede del gobierno georgiano, transmitida por el canal Imedi, Kobajidze destacó la importancia de la alianza y la amistad entre Tiflis y Pekín.

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"Concedemos gran importancia a profundizar nuestra alianza política; esto es fundamental para nosotros, al igual que el desarrollo de la cooperación económica", afirmó el primer ministro georgiano.

Según el político, "existe un progreso significativo y una dinámica positiva en las relaciones entre ambos países".

Kobajidze recordó en su intervención que Georgia "tiene una ubicación estratégica que conecta Europa y Asia".

El primer ministro también expresó el apoyo de su país al principio de una sola China y calificó al gigante asiático como "la única superpotencia pacífica centrada en el progreso y el desarrollo".

Por su parte, Han expresó el deseo de desarrollar y fortalecer la alianza con Georgia.

“Tenemos un plan para desarrollar la cooperación económica con Georgia y crear nuevas oportunidades”, señaló.

La viceprimera ministra y ministra de Exteriores de Georgia, Maka Bochorishvili, calificó la visita del vicepresidente chino como “un acontecimiento importante para toda la región”.

“Esta es la primera vez que Georgia recibe a un invitado de tan alto rango de China, lo que representa una excelente oportunidad para analizar la dinámica de nuestra relación y su potencial de desarrollo, especialmente en el ámbito económico”, declaró a la prensa.

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Ambos países firmaron un acuerdo de asociación estratégica en 2023 y, este año, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente georgiano, Mijaíl Kavelashvili, anunciaron la transición a una asociación estratégica integral.

En los primeros nueve meses de este año el comercio entre ambos países creció un 41 %, alcanzando los 2.330 millones de dólares (lo que representa el 11,3 % de todo el intercambio comercial de Georgia).

China se consolida de esa manera como el segundo socio comercial de Georgia, solo por detrás de Turquía.EFE