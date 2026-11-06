La VIII Clásica Otero se celebra este domingo en Villanueva del Pardillo con cerca de 200 corredores

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La octava edición de la marcha ciclodeportiva Clásica Otero en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, aplazada el pasado 20 de septiembre, se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, con cerca de 200 corredores que podrán elegir entre dos recorridos de 70 y 110 kilómetros.

Esta segunda jornada de la Clásica Otero, pues la primera se celebró el 19 de septiembre con un trazado de 25 kilómetros, con salida en la Puerta del Sol y meta en la Casa de Campo tras recorrer el Circuito Enrique Otero, fue aplazada por problemas técnicos. La prueba, con salida y llegada en Villanueva del Pardillo, incluirá la subida al alto de la Cruz Verde.

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La ruta, apta para bicicletas de 'gravel' o de carretera, tanto modernas como clásicas e incluso con pedaleo asistido, discurrirá por carreteras sinuosas entre dehesas de encinares y visitará los municipios más emblemáticos, entre ellos el clásico avituallamiento en Navalagamella, de esta vertiente de la sierra madrileña.

En la versión 'corta', de 70 kilómetros y 1.000 metros de desnivel, está previsto que pelotón de clásicos cruzará el Bosque de la Herrería en la ascensión a la silla de Felipe II y ciclará la Senda Bótanica, Patrimonio Nacional, entre robles, fresnos y castaños centenarios de este entorno mágico.

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Por su parte, la 'larga', de 110 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo, será un desafío y un viaje que transcurre por los enclaves más enigmáticos de la Sierra Oeste madrileña, con una doble subida del puerto de la Cruz Verde por diferentes vertientes con un segmento de 20 kilómetros en alta montaña.

Bajo la pétrea mirada del monasterio de El Escorial, los clásicos se adentrarán en el Bosque de la Herrería para ascender a la Silla de Felipe II y ciclar la ascética Senda Bótanica. Asimismo, sintonizará con el espacio profundo rodando a la sombra de las colosales antenas de la Nasa en el complejo de comunicaciones de Robledo de Chavela.

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La marcha se rige bajo la disciplina de pelotón neutralizado, y habrá un avituallamientos en Navalagamella antes de celebrar la fiesta final en la Plaza Mayor de Villanueva del Pardillo, donde espera a los corredores la meta, un concierto de música, la tradicional paella y el mercadillo ciclista.

El pasado 19 de septiembre se homenajeó a los exciclistas Dori Ruano, campeona del mundo en pista en Burdeos en 1998 y plata en Perth (Australia) en 1997 y bronce en el Mundial de contrarreloj de Lisboa en 2021, y Peio Ruiz Cabestany, que logró 23 victorias, una de ellas en el Tour y tres en La Vuelta, como profesional entre 1984 y 1994 en equipos como Orbea, Kas, ONCE y Euskadi, entre otros.

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También se reconoció al abogado Antonio Lucio, presidente de Conama y profesor de movilidad sostenible y estrategias urbanas en la Escuela de Organización Industrial (EOI). Asimismo, Lucio fue el responsable de Medio Ambiente de la candidatura olímpica de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012 y actualmente es miembro de la comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE) y secretario general de la Asamblea de Madrid.

En ediciones anteriores, la Clásica Otero ha homenajeado al ciclismo femenino y a los exciclistas Ángel Arroyo, fallecido este domingo, José Manuel Moreno, campeón olímpico en Barcelona'92, Marino Lejarreta, Julio Jiménez 'El Relojero de Ávila', José Luis Navarro, Anselmo Fuerte, Eduardo Chozas y, entre otros, el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin.

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