Fuerte Group y Hilton abren el resort Amàre Cancún, el primer hotel de la marca española en el extranjero

06/11/2026 Amare Cancún ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA FUERTE GROUP

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La compañía hotelera española Fuerte Group ha hecho oficial la apertura del Amàre Cancún Adults Only All-Inclusive Resort, Curio by Hilton, un establecimiento frente al mar dotado con 429 suites situado en la Zona Hotelera de Cancún (México).

La inauguración supone el primer activo hotelero del grupo fuera de España, su primer resort operado bajo régimen de todo incluido y la llegada de la marca Curio Collection by Hilton al destino mexicano.

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El complejo --propiedad y gestión de Fuerte Group-- se opera en alianza comercial con la multinacional Hilton. El resort se ubica en Playa Langosta (Km 4,5 del Boulevard Kukulcán), una bahía protegida frente al impacto del sargazo, a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

La oferta gastronómica del establecimiento está respaldada por chefs reconocidos con estrella Michelin. El chef Mauricio Giovanini lidera el restaurante Hayaca, centrado en cocina de fusión latinoamericana y mediterránea, mientras que Jordi Cantó ha diseñado la oferta culinaria de Vita, Blanc y el espacio exclusivo La Cava.

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La propuesta de coctelería está a cargo del mixólogo Diego Cabrera, y la dirección musical la encabeza la DJ ibicenca Anna Tur.

En el plano de instalaciones y servicios, el resort cuenta con siete restaurantes, dos azoteas de 360 grados con piscinas infinitas, el espacio Spa by Germaine de Capuccini y casi 1.000 metros cuadrados destinados a la celebración de eventos y convenciones.

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Asimismo, comercializa el concepto prémium The One, un servicio diferenciado integrado en 111 de sus suites de categoría superior.