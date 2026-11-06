Agencias

El Nikkei se hunde casi un 5,5 % tras temores globales por el sector de la IA

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Tokio, 6 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba casi un 5,5 % en la apertura de este viernes, quedando por debajo de los 60.000 puntos por primera vez en más de cinco meses, ante temores sobre la inversión en inteligencia artificial (IA) tras las victorias demócratas en las elecciones de medio mandato en EE.UU.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, caía un 5,47 %, o 3.339,23 puntos, hasta ubicarse en 57.738,67 unidades. En la sesión previa cerró con un declive del 1,79 %.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía un 5,33 %, o 210,21 puntos, hasta cerrar en 3.730,18 enteros. EFE

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