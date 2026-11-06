La Arquidiócesis cubana de Camagüey recibe segundo envío de ayuda humanitaria de EEUU

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La Habana, 5 nov (EFE).- La Arquidiócesis cubana de Camagüey (este) recibió este jueves un segundo envío de ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos, compuesto por 700 kits de alimentos y otros 700 de productos de higiene, informó la organización católica Cáritas Cuba.

La carga fue recibida por el arzobispo de Camagüey, Wilfredo Pino, y la coordinadora del Programa de Personas Mayores, de Cáritas en Camagüey, Anaísis Illas.

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La distribución del donativo, a cargo de voluntarios de Cáritas en el territorio, comenzará inmediatamente y corresponderá esta vez a la parroquia Santa Cruz del municipio homónimo, y sus comunidades, precisó una nota de la institución de la Iglesia dedicada a coordinar, orientar y promover la acción caritativa y social.

El equipo de voluntarios de Cáritas realizó el trabajo de organización para la entrega, a partir de los criterios de selección de las personas más vulnerables, con prioridad de la inseguridad alimentaria y dificultades para el acceso agua, señaló.

Además detalló que la selección dentro de este grupo poblacional tuvo en cuenta otros requisitos, como ser adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, encamados, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y niños menores de cinco años.

"A pesar de la gran necesidad que se vive en los momentos actuales y no poder llegar a todos los que lo requieren, se trata de llevar un poco de alivio a los más necesitados dentro de tantos en la Arquidiócesis", añadió.

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En esta jornada llegó otro cargamento de ayuda humanitaria estadounidense para distribuir en la Arquidiócesis de La Habana.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en mayo pasado una ayuda por valor de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables".

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De acuerdo con reportes de Cáritas Cuba, de ese fondo de 100 millones de ayuda humanitaria del gobierno estadounidense, 60 millones se gestionan por medio de la Iglesia católica.

Tras el arribo de los primeros cargamentos, los voluntarios de Cáritas han entregado los módulos a familias necesitadas en parroquias y comunidades de Villa Clara, Ciego de Ávila, Cienfuegos, de Pinar del Río, Matanzas y La Habana.

Los módulos de este donativo incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún, más jabones, crema y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

La llegada de los donativos tiene lugar en un momento de escalada de la controversia verbal entre La Habana y Washington, considerado como el de mayor tensión de sus relaciones en décadas.

Además, la situación se enmarca en la profunda crisis económica que padece la isla desde hace seis años, agravada por la pandemia, las fallidas políticas nacionales y las sanciones estadounidenses, que han provocado escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación galopante, prolongados apagones y una creciente dolarización parcial.

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A ello se ha sumado desde enero la política de "máxima presión" aplicada por Washington con un cerco petrolero y medidas secundarias a partir de mayo contra sectores vitales de la economía que han reforzado la crisis económica y energética en la isla. EFE