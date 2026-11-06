Palmeiras golea por 6-1 al Remo y vuelve a ubicarse a tres puntos del líder Flamengo

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Río de Janeiro, 5 nov (EFE).- Palmeiras, con un doblete del colombiano Jhon Arias, goleó este jueves por 6-1 al Remo y, a solo cuatro jornadas para el final del Campeonato Brasileño, se confirmó como segundo en la clasificación a solo tres puntos del líder Flamengo.

El conjunto verde de Sao Paulo, comandado por el técnico portugués Abel Ferreira, llegó a los 73 puntos y se mantuvo como el único con posibilidades matemáticas de arrebatarle el título de este año al 'Fla', actual campeón brasileño y de la Libertadores, que lidera la clasificación con 76 unidades.

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Flamengo venció el miércoles por 3-1 al Gremio y llegó a abrir una ventaja de seis puntos en la clasificación sobre su escolta, pero la distancia volvió a reducirse a tres enteros al concluir la trigésimo cuarta jornada.

Con los dos primeros en la clasificación venciendo todos sus compromisos, el título podrá definirse el sábado 21 de noviembre cuando Palmeiras recibirá en casa al Flamengo en partido por la trigésimo sexta y antepenúltima jornada.

Palmeiras, jugando en casa, el estadio Nubank Parque, confirmó este miércoles su favoritismo sobre el humilde Remo, el penúltimo en la clasificación y amenazado con el descenso, y se impuso con dos goles de Arias, uno del argentino José Manuel 'Flaco' López, uno del atacante Mauricio, uno de Felipe Anderson y un gol en puerta propia de Marcelinho.

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En un primer tiempo en que los locales controlaron totalmente el partido, Arias abrió el marcador a los tres minutos, luego de que Palmeiras perdiera dos oportunidades.

El colombiano, uno de los mejores en la cancha y que generó peligro todo el tiempo, amplió el marcador en el minuto 13.

Mauricio anotó el 3-0 en el minuto 20 y el Palmeiras amplió quince minutos después gracias a un gol en puerta propia de Marcelinho, que solo fue confirmado tras ser analizado por el VAR.

El Remo descontó en los minutos de reposición del primer tiempo cuando José Welison aprovechó un error de Andreas Pereira y disparó desde lejos.

En la segunda mitad, tras varias modificaciones promovidas por Ferreira para darle descanso a sus jugadores antes del partido de vuelta por las semifinales de la Copa do Brasil, el próximo domingo en la casa del Vasco da Gama, el Palmeiras puso un pie en el freno y prefirió administrar su amplia ventaja.

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'Flaco' López, que ingresó para sustituir a Arias, anotó el quinto para el Palmeiras en el minuto 9 del segundo tiempo y Felipe Anderson, que sustituyó a Mauricio, puso la cifra definitiva en el minuto 35.

En el partido de la víspera, Flamengo, comandado por el entrenador portugués Leonardo Jardim, se impuso al Gremio con dos goles de Pedro y uno del exjugador de Atlético de Madrid y Valencia Samuel Lino.

Las dos anotaciones le permitieron a Pedro confirmarse como el segundo mayor anotador de la Liga con 20 tantos, uno menos que el colombiano Kevin Viveros, atacante del Athletico Paranaense. EFE