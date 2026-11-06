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EEUU felicita a Honduras por capturar a líder de red transnacional de tráfico de migrantes

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Tegucigalpa, 6 nov (EFE).- Estados Unidos felicitó este viernes a las autoridades de Honduras por la captura del presunto cabecilla de la red transnacional de tráfico ilícito de personas Los Guardado, que operaba en varios países de Centroamérica y cobraba hasta 12.000 dólares por migrante para trasladarlo hacia territorio estadounidense.

En un mensaje publicado en la red social X, la embajada estadounidense en Tegucigalpa reconoció la labor de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Nacional de Honduras por la detención del hondureño, identificado con el alias de El Pelón.

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La captura del hondureño representa un "contundente golpe al crimen organizado" y "fortalece los esfuerzos conjuntos" de EE.UU. y Honduras para "desmantelar las redes de tráfico ilícito, frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y reforzar la seguridad de nuestras fronteras", enfatizó.

El hombre, de 49 años, fue detenido el jueves en el sector de Corinto, fronterizo con Guatemala, en cumplimiento de una orden de captura emitida en 2020 por los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación para delinquir, según información policial.

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Las investigaciones señalan que la estructura criminal operaba desde 2013 en Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, desde donde coordinaba el traslado de migrantes hacia Estados Unidos.

La red cobraba entre 8.000 y 12.000 dólares por persona, de acuerdo con las autoridades hondureñas, que no precisaron cuántos migrantes fueron trasladados por la organización ni si hay otros integrantes identificados. EFE

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