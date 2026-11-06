Capturan en Colombia a dos ciudadanos rusos por tráfico de cocaína a Estados Unidos

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Bogotá, 6 nov (EFE).- Dos ciudadanos rusos conocidos con los alias de Oleg y Vito, señalados de integrar una organización criminal dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa mediante rutas marítimas, fueron capturados este viernes en Cartagena y Medellín, informaron fuentes oficiales.

Las detenciones fueron realizadas por la Armada colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA).

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Los dos hombres son requeridos por la Justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional y, según las autoridades, cumplían funciones de coordinación dentro de la organización.

Las capturas forman parte de una investigación de alcance internacional que también permitió adelantar acciones judiciales contra otros presuntos integrantes de la red en Estados Unidos, Perú, Bogotá y Milán (Italia), donde fue identificado el supuesto enlace internacional de la estructura.

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De acuerdo con las investigaciones, la organización había establecido conexiones en distintos países para coordinar el envío de cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia Estados Unidos y Europa mediante embarcaciones tipo velero. Cartagena y Barranquilla habrían servido como puntos de apoyo logístico y coordinación de sus actividades en el Caribe colombiano.

En Cartagena, uno de los detenidos fue localizado durante un procedimiento de verificación e inspección marítima en el que participaron unidades de Guardacostas y personal del CTI, detalló la Armada.

Los dos ciudadanos rusos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en los trámites judiciales correspondientes con fines de extradición a Estados Unidos. EFE