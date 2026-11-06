Dos muertos, uno menor de edad, y 16 heridos en accidente de autobús en este de Francia

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París, 6 nov (EFE).- Dos personas, una de ellas menor de edad, murieron y otras 16 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, este viernes en un accidente de un autobús de línea regional en el este de Francia, precisó la prefectura del departamento francés de Ain, que en un primer momento habló de dos menores fallecidos.

El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores, según informó la fiscalía de Bourg-en-Bresse, que abrió una investigación por homicidio vial.

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El conductor, que resultó herido y fue hospitalizado, todavía no ha podido ser interrogado, indicó la Fiscalía, que elevó a tres el número de heridos en estado de urgencia absoluta.

El accidente se produjo hacia las 07.00 horas (6.00 GMT) en la carretera departamental D22, cuando el autobús se salió de la vía y chocó contra un árbol en una cuneta, según indicó el alcalde de la localidad, Yves Cristin. El balance de víctimas es provisional, según las autoridades. EFE

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