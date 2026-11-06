Agencias

Dos menores fallecidos y 16 heridos en accidente de autobús en el este de Francia

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París, 6 nov (EFE).- Dos menores murieron y otras 16 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, este viernes en un accidente de un autobús que transportaba escolares en la localidad de Lent, en el departamento francés de Ain (sureste), informó la Prefectura (delegación del Gobierno).

El accidente se produjo hacia las 07.00 horas (6.00 GMT) en la carretera departamental D22, cuando el autobús se salió de la vía y chocó contra un árbol en una cuneta, según indicó el alcalde de la localidad, Yves Cristin. EFE

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